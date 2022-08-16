У Харкові від обстрілів постраждали 9 людей

75-річня жінка померла у лікарні від поранень, отриманних під час обстрілу Салтовки вранці 15 серпня.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 16 серпня, передає РЕДПОСТ.
«За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали 9 людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла», ж розказав він.
До того ж в ніч з 15 на 16 серпня був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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