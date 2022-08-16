16.08.2022 09:35 Рита Парфенова

У Харкові від обстрілів постраждали 9 людей

75-річня жінка померла у лікарні від поранень, отриманних під час обстрілу Салтовки вранці 15 серпня.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 16 серпня, передає РЕДПОСТ.

«За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали 9 людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла», ж розказав він.

Нагадаємо, вранці 15 серпня рашистські снаряди поцілили поруч з зупинкою громадського транспорта на Салтівці. Ще один снаряд прилетів у кришу багатоповерховки, другий - у гаражний кооператив, де зайнялася пожежа.

До того ж в ніч з 15 на 16 серпня був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час.