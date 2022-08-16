16.08.2022 08:41 Рита Парфенова

Артобтріл та масивний ракетний удар: як пройшла ніч у Харкові

Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час.



РЕДПОСТ

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 16 серпня, передає РЕДПОСТ.

Близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Постраждали приватні будинки, були влучання в дорожнє покриття.



Приблизно о 2:30 Штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах.



Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликали. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих.



Протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.

Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.