Артобтріл та масивний ракетний удар: як пройшла ніч у Харкові

Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 16 серпня, передає РЕДПОСТ.
Близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Постраждали приватні будинки, були влучання в дорожнє покриття.
Приблизно о 2:30 Штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах.
Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликали. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих.
Протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.
Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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