Про бойові дії у Харківській області розповіли в Генштабі

На лінії зіткнення тривають бойові дії.
Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.
На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на зазначеному напрямку.
Нагадаємо, на Харківському напрямку противник, з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжує знищення військових та цивільних обʼєктів із усіх наявних засобів вогневого ураження.
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