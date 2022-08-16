Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно, - Ігор Терехов про нічний обстріл Харкова

Уночі 16 серпня російські окупанти випустили ракети у п’ять районів Харкова.
Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За його словами, ворог поцілив в декілька об’єктів п’яти районів міста. Є руйнування інфраструктури, інших об'єктів, доріг.
«Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно», - написав він.
Про постраждалих інформації на даний момент немає.
Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.
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Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
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