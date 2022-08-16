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16.08.2022  08:01   Рита Парфенова

Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно, - Ігор Терехов про нічний обстріл Харкова

Уночі 16 серпня російські окупанти випустили ракети у п’ять районів Харкова.


Фото з відкритих джерел

Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ворог поцілив в декілька об’єктів п’яти районів міста. Є руйнування інфраструктури, інших об'єктів, доріг.

«Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова.  Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский,  Индустриальный и Холодногорский районы. Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно», - написав він.

Про постраждалих інформації на даний момент немає.

Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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