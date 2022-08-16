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16.08.2022  07:30   Рита Парфенова

16 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.

Всесвітній день повітряних зміїв

За однією з версій, приблизно 3 тисячі років тому першого повітряного змія виготовили в Китаї. Для цього в Піднебесній були всі необхідні матеріали — легка шовкова тканина, міцні мотузки, а також пружний бамбук для каркасу. Спершу китайські літуни були прямокутними, прикрашеними міфологічними зображеннями, а деякі з них оснащувалися спеціальними струнами та свистками, щоб під час польоту видавати звуки, схожі на музику.

Також цього дня

1649 – 50-тисячна армія Богдана Хмельницького перемогла 60-тисячну армію Речі Посполитої короля Яна-Казимира під Зборовом.
 
16 серпня 1860 року розпочалися заняття у Харківському жіночому училищі. Курс викладання у ньому наближений до гімназичного. 10 листопада того ж року училищу присвоєно ім'я «Маріїнське» – на честь «Найсвятішого Ім'я Її Величності Государині Імператриці Марії Олександрівни...»
 
1930 – було створено перший звуковий кольоровий мультфільм.
 
1934 – народився П'єр Рішар (справжнє ім'я П'єр Рішар Моріс Шарль Леопольд Дефей), французький кіноактор, найвищий із усіх блондинів у чорному черевику.
 
1954 – народився Джеймс Кемерон, американський кінорежисер (автор фільмів-саг «Термінатор», «Чужі», «Титанік», «Аватар»).
 
1958 – народилася Мадонна (справжнє ім'я Мадонна Луїза Вероніка Чікконе), американська королева попси.
 
1960 – у Стокгольмі за рішенням XI Міжнародного астронавтичного конгресу було засновано Міжнародну академію астронавтики (МАА).
 
1962 – народився Стів Карелл, американський кінокомік («Це – безглузде – кохання», «Еван Всемогутній», «Сорокалітній незайманий»).
 
1976 – набула чинності Конвенція про встановлення контролю за психотропними речовинами.
 
1993 – Яном Мердоком засновано співтовариство «Debian», яке займається створенням та розповсюдженням вільного дистрибутива Debian GNU/Linux.
 
1995 – більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосували проти незалежності та за збереження статусу британської колонії.
 
Іменини відзначають: Антон, В'ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Микола.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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