    
Главная Новини Харкова Суспільство У Дії українців запрошують до бета-тестувань нових документів
16.08.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

У Дії українців запрошують до бета-тестувань нових документів

Мінцифри запрошують перевірити в додатку коректність роботи нових послуг.

дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Мінцифри.
 
Повідомляється, що невдовзі закордонний паспорт, водійське та техпаспорт у Дії відображатимуться латиницею. Варто зазначити, що саме під час бета-тесту можна буде перевірити, чи коректно у користувачів документи відображаються англійською та чи правильно відображаються поля документів.
 
Також поновлюється запуск послуги з шерингу авто в Дії, яку призупинили на початку російського вторгнення через відключені реєстри з міркувань безпеки. Цю послугу теж будуть тестувати на коректність роботи.
 
Цікаво, що скоро за кілька кліків у Дії знову можна буде передати право керування своєю автівкою іншому водію: вашій дружині, чоловіку, брату, сестрі тощо. Для тесту послуги і власнику, і належному користувачу потрібно записатися на бета-тест та подати спільну заяву.
 
Для того, щоб ознайомитись більш детально з інформацією та зареєструватись необхідно перейти за посиланням.
 
Нагадаємо, ПриватБанк запустив в додатку нову послугу для фрілансерів.
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  дія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.08 Суспільство Дія. Цифрова освіта презентувала новий освітній серіал 31.07 Суспільство Портал Дія Цифрова освіта представив курси з підтримки психологічного здоров’я 21.07 Технології У “Дії" - нова функція, яка полегшить жіття українців (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 