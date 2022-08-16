16.08.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

У Дії українців запрошують до бета-тестувань нових документів

Мінцифри запрошують перевірити в додатку коректність роботи нових послуг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що невдовзі закордонний паспорт, водійське та техпаспорт у Дії відображатимуться латиницею. Варто зазначити, що саме під час бета-тесту можна буде перевірити, чи коректно у користувачів документи відображаються англійською та чи правильно відображаються поля документів.

Також поновлюється запуск послуги з шерингу авто в Дії, яку призупинили на початку російського вторгнення через відключені реєстри з міркувань безпеки. Цю послугу теж будуть тестувати на коректність роботи.

Цікаво, що скоро за кілька кліків у Дії знову можна буде передати право керування своєю автівкою іншому водію: вашій дружині, чоловіку, брату, сестрі тощо. Для тесту послуги і власнику, і належному користувачу потрібно записатися на бета-тест та подати спільну заяву.

Для того, щоб ознайомитись більш детально з інформацією та зареєструватись необхідно перейти за посиланням.