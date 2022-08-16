16.08.2022 11:20 Віталій Хінєвіч
У Дії українців запрошують до бета-тестувань нових документів
Мінцифри запрошують перевірити в додатку коректність роботи нових послуг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Мінцифри.
Повідомляється, що невдовзі закордонний паспорт, водійське та техпаспорт у Дії відображатимуться латиницею. Варто зазначити, що саме під час бета-тесту можна буде перевірити, чи коректно у користувачів документи відображаються англійською та чи правильно відображаються поля документів.
Також поновлюється запуск послуги з шерингу авто в Дії, яку призупинили на початку російського вторгнення через відключені реєстри з міркувань безпеки. Цю послугу теж будуть тестувати на коректність роботи.
Цікаво, що скоро за кілька кліків у Дії знову можна буде передати право керування своєю автівкою іншому водію: вашій дружині, чоловіку, брату, сестрі тощо. Для тесту послуги і власнику, і належному користувачу потрібно записатися на бета-тест та подати спільну заяву.
Для того, щоб ознайомитись більш детально з інформацією та зареєструватись необхідно перейти за посиланням.
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