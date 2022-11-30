30.11.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 30 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 30 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» - 20 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 20 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 65 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

«Тиса» - 25 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Лужанка» - 15 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Порубне» - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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