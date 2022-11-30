30.11.2022 13:25 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов звернувся до голови Обласної військової адміністрації та виконувача обов'язків директора АТ «Харківобленерго»

Харківський міський голова звернувся до голови Обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та виконувача обов'язків директора АТ «Харківобленерго» Костянтина Логвиненка.



Ігор Терехов звернувся до голови Обласної військової адміністрації та виконувача обов'язків директора АТ «Харківобленерго»



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.

«Наразі російські пропагандисти всіма способами починають нагнітати тему дефіциту електроенергії в Україні, намагаючись викликати в українців невдоволення віяловими відключеннями. Роблять вони це після підлих ударів по критичній інфраструктурі.

Справді, Харків, як і вся Україна, перебуває в умовах надзвичайно складної енергетичної ситуації. Місто економить електрику на всьому, що тільки можливо. Не працює вуличне освітлення, скорочено його споживання на всіх комунальних підприємствах, ринках, магазинах, заправках; збільшено інтервали руху електротранспорту тощо.

Споживання електроенергії в Харкові зведено до мінімуму. На додаток до цього в місті запроваджено віялові відключення, необхідність яких є абсолютно зрозумілою. Але! Досі немає чіткого графіка, за яким у будинках харків'ян відключають світло, при цьому самі відключення можуть тривати по 12 годин.

Я звертаюся до керівництва «Харківобленерго». Вважаю за необхідне скласти чіткі графіки відключень по кожному району, по кожному будинку, опублікувати їх на сайті та в засобах масової інформації та намагатися жорстко дотримуватись їх. При цьому слід знайти можливість значно скоротити час відключень електрики.

Зі свого боку ми, як орган місцевого самоврядування, готові надавати всіляку підтримку та надавати необхідну допомогу в нормалізації електропостачання харків'ян. Разом ми точно впораємося з цією проблемою і не дамо можливості агресору розгойдати ситуацію», - йдеться у зверненні Ігоря Терехова.