30.11.2022 13:31

У Харкові дбають про зливову систему (фото)

Бригади КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" щодня виконують планові роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду.



Зокрема, комунальники виконують планові роботи з промивання ділянки колектору зливової каналізації та ремонту дощоприймального колодязя по вул. Благовіщенській, а також прочищають колодязь по вул. Гвардійців-Широнінців.





Крім того, робітники скошують дику поросль та прибирають гілля, сміття та мул з русла водовідвідних канав по вул. Греківській та вул. Прорізній.





Нагадаємо, у вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 11 пошкоджень на трубопроводах та упорядкували 15 оглядових колодязів.