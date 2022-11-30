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30.11.2022  13:31   

У Харкові дбають про зливову систему (фото)

Бригади КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" щодня виконують планові роботи.

У Харкові бригади КП Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації виконують планові роботи

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду.

Зокрема, комунальники виконують планові роботи з промивання ділянки колектору зливової каналізації та ремонту дощоприймального колодязя по вул. Благовіщенській, а також прочищають колодязь по вул. Гвардійців-Широнінців.  

У Харкові бригади КП Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації виконують планові роботи У Харкові бригади КП Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації виконують планові роботи

Крім того, робітники скошують дику поросль та прибирають гілля, сміття та мул з русла водовідвідних канав по вул. Греківській та вул. Прорізній.

У Харкові бригади КП Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації виконують планові роботи

Нагадаємо, у вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 11 пошкоджень на трубопроводах та упорядкували 15 оглядових колодязів.

Тэги:  ливневая канализация, ливневка, харьков
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