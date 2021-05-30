30.05.2021 16:33

Жирафы на ходулях, бабочки и пауки: как в харьковском саду Шевченко отмечают праздник детей (ВИДЕО, ФОТО)

На главной сцене парка показывают спектакль «Приключения Буратино».



// РЕДПОСТ

В воскресенье, 30 мая, в саду Шевченко проходит городской детский фестиваль «Kids Prostir Fest» ко Дню защиты детей, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Сейчас саду Шевченко праздник в разгаре. Ростовые куклы – пауки, жирафы, бабочки, клоуны, феи, сказочные герои – развлекают малышей.

В праздничных локациях задействованы все аллеи сада. Также, как и в парке Горького, и в Саржином яру, в саду Шевченко проводятся традиционные конкурс рисунка на асфальте и флешмоб «Город твоей мечты».



На импровизированной сцене идет театральное представление «Приключения Буратино».

Аниматоры-пираты собрали команду юнг и отправились в сказочное морское вымышленное путешествие из игр и конкурсов.

Позже пройдет шоу-шествие «Парад мечты LIVE», посвященное Международному дню защиты детей.

Напомним, сегодня в парке Горького проходит праздник ко Дню защиты детей. Он закончится в половине десятого вечера концертом группы «Льюис Кэрол»