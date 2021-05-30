На главной сцене парка показывают спектакль «Приключения Буратино».
В воскресенье, 30 мая, в саду Шевченко проходит городской детский фестиваль «Kids Prostir Fest» ко Дню защиты детей, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Сейчас саду Шевченко праздник в разгаре. Ростовые куклы – пауки, жирафы, бабочки, клоуны, феи, сказочные герои – развлекают малышей.
В праздничных локациях задействованы все аллеи сада. Также, как и в парке Горького, и в Саржином яру, в саду Шевченко проводятся традиционные конкурс рисунка на асфальте и флешмоб «Город твоей мечты».
На импровизированной сцене идет театральное представление «Приключения Буратино».
Аниматоры-пираты собрали команду юнг и отправились в сказочное морское вымышленное путешествие из игр и конкурсов.
Позже пройдет шоу-шествие «Парад мечты LIVE», посвященное Международному дню защиты детей.
Напомним, сегодня в парке Горького проходит праздник ко Дню защиты детей. Он закончится в половине десятого вечера концертом группы «Льюис Кэрол»
Затевая большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Весна заканчивается неустойчивой погодой: утром будет ясно, но уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.
влажность:
давление:
ветер: