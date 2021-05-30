В харьковском саду Шевченко проходит праздник ко Дню защиты детей.
Сегодня на аллеях сада Шевченко разместились локации городского детского фестиваля «Kids Prostir Fest», сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Детей и их родителей развлекали яркие ростовые фигуры, игры от аниматоров, конкурс детского рисунка с награждением победителей и спектакль «Приключения Буратино».
А главной изюминкой праздника стало шоу-шествие «Парад мечты LIVE», в котором приняли участие волшебные персонажи и мультяшные герои, которые веселили гостей сада весь день.
С праздником всех присутствующих поздравил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.
«У нас самые-самые талантливые дети. Они у нас рисуют, поют, играют на музыкальных инструментах, устроили такой шикарный парад. Давайте их всех поприветствуем», – обратился к присутствующим Игорь Терехов.
Напомним, в воскресенье, 30 мая, в саду Шевченко прошел городской детский фестиваль «Kids Prostir Fest» ко Дню защиты детей. В парке Горького тоже проходит праздник ко Дню защиты детей. Он закончится в половине десятого вечера концертом группы «Льюис Кэрол»
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