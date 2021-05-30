Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 31 мая

Весна заканчивается неустойчивой погодой: утром будет ясно, но уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Утром малооблачно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +12°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 27%. Температура воздуха +21°...+22°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +21°...+17°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Космическая погода не вызывает опасений. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Если роса в этот день обильная, то июль будет очень жаркий.
Если прошла гроза, то жди ее еще раз в гости в июле, причем не один раз, а каждый день.
Дятлов далеко слышно – будут осадки.
Зарницы играют – к перемене погоды.
Солнце на закате красное – к ветреным дням, в дымке или бледное – к дождям, в облака прячется – к непогоде на следующий день.
День идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе. Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу.
Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
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