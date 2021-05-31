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31.05.2021  15:38   

В Харькове установили мемориальную доску сотруднику СБУ - Герою Украины (ФОТО)

В Харькове на фасаде здания школы № 153 установили мемориальную доску бывшему ученику школы, сотруднику СБУ - Герой Украины Дмитрию Каплунову, который в 2019 году, выполняя боевую задачу в районе операции объединенных сил, получил тяжелые ранения и погиб на месте.

 
В Харькове установили мемориальную доску сотруднику СБУ - Герою Украины
 
Об это сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на собственного корреспондента.
 
Открывая мемориальную доску герою, и.о. мэра Игорь Терехов поблагодарил его за мирное небо над головой:
 
"Сегодня мы открываем доску герою Украины, который отдал жизнь за то , чтобы у нас  не было войны. Война - это ужас. Она уносит жизни самых лучших сынов и дочерей Украины. Но именно благодаря таким героям, как Дмитрий  Каплунов, мы имеем возможность жить, работать, и мы имеем мирный город Харьков. Светлая память герою. Земля ему пухом ", - отметил в выступлении Игорь Терехов.
 
Сотрудник Центра специальных операций «А» полковник Дмитрий Каплунов (позывной Добер) с начала антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях был активным ее участником. В составе сводных оперативно-боевых групп он самоотверженно защищал территориальную целостность и суверенитет Украины, участвовал в операциях по захвату вооруженных преступников, по противодействию разведывательно-диверсионным группам боевиков, которые пытались проникнуть через линию соприкосновения в тыл украинских бойцов и в мирные регионы для совершения терактов.
 
1 декабря 2019 на линии соприкосновения на востоке Украины, Дмитрий Каплунов и его боевой побратим Денис Волочаева, в составе группы выполняли боевую задачу. В результате взрыва мины, бойцы получили ранения, которые были несовместимы с жизнью. Они погибли на месте.
 
Заслуги Дмитрия Каплунова отмечены государственными наградами: орденом "За мужество" III степени, медалью «Защитнику Отечества», отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции".
 
Указом Президента Украины № 877/2019 от 03.12.2019 года за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу полковнику Каплунову Дмитрию Витальевичу, как и его боевом собрату Волочаева Денису Александровичу, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно).
 
Установление мемориальной доски состоялось при содействии общественной организации "Федерация высокоточной стрельбы Украины" и Спортивного стрелкового клуба "Альфа Браво".
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что решение об установке мемориальной доски было принято 14 апреля на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
 

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Тэги:  мемориальная доска, харьков
 
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