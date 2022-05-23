23.05.2022 18:56 Дмитрий Колоней

Коммунальщики ликвидировали почти три десятка аварий в Харькове

«Харьковводоканал» оперативно восстанавливает подачу воды.

Ка сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал» за неделю сотрудники предприятия устранили 27 аварийных ситуаций на водоводах и восстановили 66 смотровых колодцев на трубопроводах холодной воды.

Также ремонтники Комплекса «Харьковводоснабжение» капитально отремонтировали 18 водоразборных колонок и установили 9 современных гидрантов. За 22 мая 2022 бригады ликвидировали четыре порыва на водоводах и привели в порядок семь смотровых колодцев, а сегодня, 23 мая, - взяли в работу пять поврежденных участков трубопроводов холодного водоснабжения.

Кроме того, лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно исследует качество водопроводной воды, которая, по их данным, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для оперативной работы бригад аварийно-восстановительных работ харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой утечки, точный адрес, а также номер телефона заявителя для уточнения.

Информацию принимают по тел.: 15-33.