    
Главная Новости Харькова ЖКХ Коммунальщики Харькова убирают придомовые территории (фото)
23.05.2022  18:16   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова убирают придомовые территории (фото)

Рабочие КП «Харьковблагоустройство» поддерживают чистоту в городе.


Коммунальщики Харькова убирают придомовые территории (фото)
 
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковблагоустройство», сотрудникик предприятия поддерживают чистоту в городе. В частности, в Слободском районе убирают на придомовых территориях, детских площадках, косят траву, красят скамейки, ограждения и другие элементы благоустройства. Регулярно проводят субботники. 
 
 
В Новобаварском районе коммунальщики благоустраивают придомовые территории, убирают мусор, поливают цветы, косят траву и выполняют другие необходимые работы.
 
Также благоустройством занимаются сотрудники Салтовского филиала КП, которые, кроме уборки мусора, покраски скамеек, дробят и вывозят старые ветки. 
 
"Наш город и дальше будет держать марку чистоты и порядка", - отмечают коммунальщики.
 
Тэги:  коммунальщики, уборка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.05 ЖКХ Харьковские коммунальщики проверяют ливневки (фото) 23.05 ЖКХ В Харькове прокладывают резервный трубопровод 21.05 ЖКХ Под Харьковом запускают газ на деоккупированной территории
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 