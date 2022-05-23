23.05.2022 18:16 Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова убирают придомовые территории (фото)

Рабочие КП «Харьковблагоустройство» поддерживают чистоту в городе.



Коммунальщики Харькова убирают придомовые территории (фото)



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковблагоустройство», сотрудникик предприятия поддерживают чистоту в городе. В частности, в Слободском районе убирают на придомовых территориях, детских площадках, косят траву, красят скамейки, ограждения и другие элементы благоустройства. Регулярно проводят субботники.

В Новобаварском районе коммунальщики благоустраивают придомовые территории, убирают мусор, поливают цветы, косят траву и выполняют другие необходимые работы.

Также благоустройством занимаются сотрудники Салтовского филиала КП, которые, кроме уборки мусора, покраски скамеек, дробят и вывозят старые ветки.

"Наш город и дальше будет держать марку чистоты и порядка", - отмечают коммунальщики.