07.05.2022 20:27 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики ремонтируют трубопроводы в центре города

Работники Шевченковского филиала КП «Харьковские тепловые сети» готовится к новому отопительному сезону.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на "ХТС", бригады проверяют и ремонтируют оборудование, а также меняют дефектные участки трубопроводов.

В частности, по ул. 23 Августа перекладывают трубопровод, а на ул. Данилевского, ул. Шекспира, ул. Новгородской меняют трубы центрального отопления на предизолированные пенополиуретаном. Кроме того, на пр. Победы проложат новый транзитный трубопровод горячей воды.

Также работы продолжаются на ул. Чичибабина, где работники филиала устраняют дефекты на трубопроводах центрального отопления и горячей воды в техническом подполье дома.

«На насосной станции работники демонтируют насос. Также выполняем техническое обслуживание газовых котлов. Работа не прекращается даже в выходные дни», - сообщили на предприятии.