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07.05.2022  19:56   

Мемориальных мероприятий 8-9 мая в Харькове не будет

Об этом сообщил Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ Олег Синегубов пркоментировал ввоимые ограничения на период празднования Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая.
 
В эти дни время комендантского часа в Харьковской области не изменится. Он продлится с 21:00 до 6:00 утра.
 
«Из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам памяти погибших во время Второй мировой войны. Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет. Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме», – сообщил Олег Синегубов.
 
Он также призвал граждан не выходить без надобности на улицы, не находиться в парках, скверах и других общественных местах. Не следует игнорировать сигналы тревоги!
 
«Прошу всех отнестись с пониманием к этим ограничениям. Они ради нашей безопасности», - подчеркнул глава области.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине вводят ограничения в праздничные дни.
 
 
Тэги:  агрессия россии, день победы, харьков, праздники
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