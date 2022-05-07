07.05.2022 19:56

Мемориальных мероприятий 8-9 мая в Харькове не будет

Об этом сообщил Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ Олег Синегубов пркоментировал ввоимые ограничения на период празднования Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая.

В эти дни время комендантского часа в Харьковской области не изменится. Он продлится с 21:00 до 6:00 утра.

«Из-за постоянных обстрелов Харьковская ОВА ограничивает доступ людей к местам памяти погибших во время Второй мировой войны. Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет. Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме», – сообщил Олег Синегубов.

Он также призвал граждан не выходить без надобности на улицы, не находиться в парках, скверах и других общественных местах. Не следует игнорировать сигналы тревоги!

«Прошу всех отнестись с пониманием к этим ограничениям. Они ради нашей безопасности», - подчеркнул глава области.