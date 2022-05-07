07.05.2022 19:15 Виталий Хиневич

«Напоследок сбросили авиабомбу»: дни оккупации села Русская Лозовая на Харьковщине

Корреспондент РЕДПОСТ пообщался с жительницей населенного пункта, который находился под российской оккупацией.



«Напоследок сбросили авиабомбу»: дни оккупации села Русская Лозовая на Харьковщине



С начала полномасштабного вторжения россии в Украину село Русская Лозовая в Харьковской области оказалось под оккупацией. Утром, в феврале 2022 года по улицам населенного пункта поехали русские БТРы и танки.

Жительница села большой отрезок своей жизни прожила в Русской Лозовой, трагическую судьбу родной земли ей довелось увидеть собственными глазами.

Женщина приняла решение не называть своего имени, поэтому в публикуемом материале мы будем ее называть условным именем «А. Н.».

По ее словам, в первые дни войны российские военные обосновались в школе, однако потерпев определенные неудачи на боевом поприще, им пришлось уступить место боевикам фейковых республик «ЛДНР» и кадыровцам.

Оккупанты ходили по домам местных жителей в поисках оружия, узнавали, кто из местных занимается охотой. Все найденное огнестрельное оружие тут же изымалось. В частности, выявлением и незаконным изъятием занимались кадыровцы. Опасались оккупанты не только наличия огнестрельного оружия у жителей Русской Лозовой, но и крупных пород собак, которых впоследствии уничтожили.

Гуманитарного снабжения в селе фактически не было, под конец оккупации российские военные разворовали мясной цех на территории Русской Лозовой. Под видом своей гуманитарной помощи они раздавали колбасную продукцию местному населению.

«Электричества в Русской Лозовой не было с конца февраля. Оккупанты не собирались восстанавливать поврежденные линии электропередач. К счастью, был газ…

Колбасную продукцию, которую раздавали под видом своей гуманитарки, они украли с территории колбасного цеха. Со временем продукты у людей начали заканчиваться, поэтому пришлось брать. Животных тоже приходилось кормить ею»,- рассказывает А.Н.

В сторону Харькова людей не выпускали. Пособники военных преступников поднимали панику среди населения, уверяя, что на территории Русской Лозовой будут идти активные боевые действия.

«Была грамотно поднята паника. В сторону Харькова людей не выпускали. Часть населения, которая, так сказать, была эвакуирована в Белгород… Просто не понимала, куда их везут»,- делится переживаниями наша собеседница.

Но был случай, когда две семьи сумели уйти лесами в сторону Харькова. После этого российские военные усилили контроль на блокпостах и патрулирование оккупированной территории.

Не забыли оккупанты вывесить российский триколор, однако данный факт вызвал у жителей села активное сопротивление.

«Флаг повесили, жители его сняли. Потом снова военные его повесили, односельчане снова его сняли. И так неоднократно. В один прекрасный день российский триколор сняли и больше уже никто его не вешал»,- сообщила А.Н.

Оккупанты среди местного населения распространяли лживую информацию, что им скоро удастся зайти в Харьков.

«Когда враги патрулировали улицы, населению рассказывали, что скоро в Харькове будут российские военные. Что они сейчас будет атаковать район Харькова Пятихатки»,- вспоминает жительница села.

Медицинская помощь оказывалась врачем, который в больнице проводил прием пациентов. В случае необходимости выдавал медицинские препараты.

Были случаи, когда люди получали травмы несовместимые с жизнью.

«Людей убивало осколками. Их хоронили в огородах. Без гробов, в ткани хоронили»,- с грустью вспоминает А.Н.

Несмотря на весь пережитый ужас, наша собеседница после деокупации Русской Лозовой не сразу решилась эвакуироваться, так как было очень тяжело покидать родные места.

«Если бы не парень-волонтер, который со слезами просил уехать… Просил, чтобы я спаслась, я бы не уехала. Тяжело…»,- вспоминает женщина.

Напоследок, когда поняли, что удержать позиции не получится, военные преступники с особой жестокостью обстреляли Русскую Лозовую.

«Русскую Лозовую оккупанты начали сравнивать с землей. Ночью была в подвале, далеко от него не отходила. Постоянный минометный обстрел, под конец село, российские военные с самолета сбрасывали бомбы»,- со слезами завершает беседу А.Н.