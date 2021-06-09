Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня утром на перекрестке проспектов Архитектора Алешина и Александровского.
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День эмоциональных метаморфоз, когда скуку сменяет неподдельный интерес, а ненависть – любовь (или наоборот). При этом внезапно вспыхнувшие чувства могут быть сильными и глубокими.
В Харькове сохранится облачная погода, с грозовыми дождями и шквалистым ветром.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
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