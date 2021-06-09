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09.06.2021  10:40   

В Харькове под колеса авто угодил мальчик (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня утром на перекрестке проспектов Архитектора Алешина и Александровского.


В Харькове под колеса авто угодил мальчик (ВИДЕО)
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковский Телеграмм-канал ТипичнОЕ ХТЗ Харьков.
 
На кадрах, опубликованных в соцсети видно, как парень перебегает дорогу на запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности пересечения проезжей части. В следующий момент его сбивает автомобиль ВАЗ-2102.
 
По словам очевидцев паренек отделался испугом и синяками.
 
Редакция РЕДПОСТ обращается ко всем родителям - пожалуйста, проведите со своими детьми беседы о правила пересечения проезжей части.
 
Напомним, 8 июня 13-летняя девочка в компании четырех подростков 13-14 лет вечером решили залезть на конструкции железнодорожного моста по улице Конотопской. На высоте около 8 метров подросток коснулась руками провода линии электропередач. От удара тока девушка сорвалась и упала.
 

Тэги:  дтп, харьков
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