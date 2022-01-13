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13.01.2022  08:40   Рита Парфенова

В четырех районах Харькова отключат холодную воду 13 января. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • пр. Тракторостроителей, 83 (п. №7, стояк) до 20:00 13 января,
  • ул. Моисеевская (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Артельная (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Тополева (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Ангарская (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Ново-Харьковская (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Галинская (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Варваровская (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Вятская (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Пестеля (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Люсинская (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Юрия Лавриненка (Мориса Тореза) (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Семиградская (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Маломосковская (ч/с) до 20:00 13 января,
  • пр. Московский, 57/63, 65, 67, 69, 89, 91, 93, 95, 97, 109, 111 до 23:59 13 января.

Немышлянский район:

  • ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 17:00 13 января.

Слободской район:

  • ул. Зерновая, 53-в (п. №1-2) до 20:00 13 января.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №4, стояк) до 20:00 13 января,
  • ул. Таганская (ч/с) до 20:00 13 января,
  • пер. Донбасский (ч/с) до 20:00 13 января,
  • ул. Таганская, 14/1, 16 до 20:00 13 января.


Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 10 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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