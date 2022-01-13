13.01.2022 08:40 Рита Парфенова
В четырех районах Харькова отключат холодную воду 13 января. Список адресов
В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
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пр. Тракторостроителей, 83 (п. №7, стояк) до 20:00 13 января,
-
ул. Моисеевская (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Артельная (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Тополева (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Ангарская (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Ново-Харьковская (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Галинская (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Варваровская (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Вятская (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Пестеля (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Люсинская (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Юрия Лавриненка (Мориса Тореза) (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Семиградская (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Маломосковская (ч/с) до 20:00 13 января,
-
пр. Московский, 57/63, 65, 67, 69, 89, 91, 93, 95, 97, 109, 111 до 23:59 13 января.
Немышлянский район:
-
ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 17:00 13 января.
Слободской район:
-
ул. Зерновая, 53-в (п. №1-2) до 20:00 13 января.
Холодногорский район:
-
ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №4, стояк) до 20:00 13 января,
-
ул. Таганская (ч/с) до 20:00 13 января,
-
пер. Донбасский (ч/с) до 20:00 13 января,
-
ул. Таганская, 14/1, 16 до 20:00 13 января.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 10 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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