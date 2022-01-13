В четырех районах Харькова отключат холодную воду 13 января. Список адресов

Стремление к новизне способно принять любые формы, а привычные дела будут вызывать скуку. Единственное, чего следует избегать, – это споров.

Канун Старого Нового года будет морозным и малоснежным.

После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.