В четырех районах Харькова отключат холодную воду 12 января. Список адресов

Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.

В Харьков, как и во всю Украину, пришли морозы. После -7...-9 ночных, столбики термометра опустятся еще на пару градусов. Без существенных осадков.