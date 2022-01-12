В четырех районах Харькова отключат холодную воду 12 января. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 10 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
В Харьков, как и во всю Украину, пришли морозы. После -7...-9 ночных, столбики термометра опустятся еще на пару градусов. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
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