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12.01.2022  08:35   Рита Парфенова

В четырех районах Харькова отключат холодную воду 12 января. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Свободы (Иванова), 18 (п. №1) до 17:00 12 января,
  • пр. Жуковского, 3 (п. №5, стояк) до 20:00 12 января.

Московский район:

  • пр. Тракторостроителей, 83 (п. №7, стояк),
  • пр. Тракторостроителей, 95 (п. №5, стояк) до 20:00 12 января.

Немышлянский район:

  • ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 17:00 12 января,
  • шоссе Салтовское, 106-а, 112, 114 до 20:00 12 января.

Шевченковский район:

  • ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк),
  • ул. Бакулина, 3-а (п. №3, стояк),
  • ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 12 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 10 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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