12.01.2022 08:20 Валерия Кононова

Топ-5 квест-комнат Харькова: куда пойти с друзьями, а куда с ребёнком

Квест-комнаты – развлечение, ставшее популярным всего несколько лет назад. Но выбор в Харькове уже крайне велик. Корреспондент РЕДПОСТ разбирался, какие квест-комнаты лучшие в городе, а также где будет интересно ребёнку, а где компании друзей.

Квест-комнаты "Корпорация квестов" будут интересны для детей и подростков. Также фирма предоставляет возможность провести в их квест-комнатах, например, день рождения, в поисках сокровищ и в разгадывании загадок. Для детей есть несколько комнат (от 6 лет): джуманджи, подземелье: сокровища гномов, шпионы. Для подростков есть комната о Гарри Поттере (от 10 лет) и Остров Сокровищ (от 12 лет).



Квест-комнаты "Изоляция". Есть зона для детей и для взрослых. Квесты для детей: Шоколадная фабрика, миньоны, лавка чудес, мумия, Хогвартс и ряд других. Для взрослых выбор также крайне велик, разделяясь в основном по вопросу того, страшный квест или нет. Также при выборе квеста указывается его сложность. Новичкам не стоит выбирать высокий уровень, чтобы вложиться в отведённое время. Сейчас в качестве топ-3 в Харькове: Изоляция, Чернобыль и Послезавтра.



The Key – квесты, рассчитанные на взрослых игроков. Тут есть и Хогвартс для фанатов сказочного и Игра престолов. Восточный экспресс для любителей кантри. Звёздные войны, Дом Ведьмы и многие другие квесты по мотивам любимых фильмов. Уровень сложности обозначается количеством замочков в правом верхнем углу от афиши.



КвестЛенд – комнаты в парке Горького с невероятной атмосферой и детализацией. Сюда стоит прийти, как минимум, ради дизайна комнат. С 12 до 14 лет только в сопровождении родителей. Комнаты в основном нацелены на взрослую аудиторию и тематики соответственно сложноватые. Но если вы хотели побывать в гробнице Фараона, отгадать кол Да Винчи или ощутить себя в фильме Чужой на все 100% – вам в КвестЛенд.



Квест-комнаты Фобия нацелены на взрослых, поскольку ориентированы на категорию "страшные квесты", что, в целом, ясно из названия. Также в квестах участвуют актёры, вживаясь в роли маньяков, убийц и прочих ужасающих персонажей.



Вне зависимости от того, собираетесь ли вы отправить в квест-комнату своего ребёнка или пойти с друзьями, помните, что квесты, в основном, рассчитаны на количество участников от трех, а время, которое даётся, обычно около часа, иногда больше.

Напомним, в субботу, 15 января, в Харькове пройдет Парад вертепов – он стартут в 12.00 от площади Конституции, а в 12.45 на площади перед ХНАТОБом участники фестиваля споют колядку «Нова радість стала».