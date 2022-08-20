20.08.2022 13:58 Дмитрий Колоней

У День міста для молоді Харкова готується командний онлайн-квест

Про це повідомили в Управлінні у справах сім'ї та молоді Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Міськраду, команда школи волонтерів "AVA" 23 серпня 2022 проведе для молоді онлайн-квест "З Харковом у серці".

За інформацією начальника Управління у справах сім'ї та молоді Аліни Помазан, участь у квесті

навчить працювати в команді,

тренувати увагу та вміння нестандартно мислити для досягнення результату,

поповнить знання учасників про видатних осіб міста та відомі локації Харкова.

Завдання будуть командними та приходитимуть у Telegram-каналі. Виконувати їх учасники на онлайн-платформі. Перші три команди, які виконають усі завдання, отримають подарунки від Управління у справах сім'ї та молоді. Реєстрація – за посиланням

«Збирай команду з трьох однодумців та реєструйся. Якщо нема з ким грати - ми допоможемо підібрати учасників», - зазначили в управлінні.

Початок заходу – о 14.00.

Докладніше з умовами онлайн-квесту можна ознайомитись за посиланням