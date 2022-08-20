20.08.2022 13:58 Дмитрий Колоней
У День міста для молоді Харкова готується командний онлайн-квест
Про це повідомили в Управлінні у справах сім'ї та молоді Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, посилаючись на Міськраду, команда школи волонтерів "AVA" 23 серпня 2022 проведе для молоді онлайн-квест "З Харковом у серці".
За інформацією начальника Управління у справах сім'ї та молоді Аліни Помазан, участь у квесті
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навчить працювати в команді,
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тренувати увагу та вміння нестандартно мислити для досягнення результату,
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поповнить знання учасників про видатних осіб міста та відомі локації Харкова.
Завдання будуть командними та приходитимуть у Telegram-каналі. Виконувати їх учасники на онлайн-платформі. Перші три команди, які виконають усі завдання, отримають подарунки від Управління у справах сім'ї та молоді. Реєстрація – за посиланням
.
«Збирай команду з трьох однодумців та реєструйся. Якщо нема з ким грати - ми допоможемо підібрати учасників», - зазначили в управлінні.
Початок заходу – о 14.00.
Докладніше з умовами онлайн-квесту можна ознайомитись за посиланням
.
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