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20.08.2022  13:58   Дмитрий Колоней

У День міста для молоді Харкова готується командний онлайн-квест

Про це повідомили в Управлінні у справах сім'ї та молоді Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Міськраду, команда школи волонтерів "AVA" 23 серпня 2022 проведе для молоді онлайн-квест "З Харковом у серці".
 
За інформацією начальника Управління у справах сім'ї та молоді Аліни Помазан, участь у квесті
  • навчить працювати в команді,
  • тренувати увагу та вміння нестандартно мислити для досягнення результату,
  • поповнить знання учасників про видатних осіб міста та відомі локації Харкова.
 
Завдання будуть командними та приходитимуть у Telegram-каналі. Виконувати їх учасники на онлайн-платформі. Перші три команди, які виконають усі завдання, отримають подарунки від Управління у справах сім'ї та молоді. Реєстрація – за посиланням .
 
«Збирай команду з трьох однодумців та реєструйся. Якщо нема з ким грати - ми допоможемо підібрати учасників», - зазначили в управлінні.
Початок заходу – о 14.00.
Докладніше з умовами онлайн-квесту можна ознайомитись за посиланням.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день города, квест, харьков
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