11.01.2022 08:50 Рита Парфенова
В семи районах Харькова отключат холодную воду 11 января. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
-
ул. Свободы (Иванова), 18 (п. №1) до 17:00 11 января,
-
ул. Академика Павлова, 313 (п. №1) до 17:00 11 января.
Московский район:
-
ул. Героев Труда, 68 (п. №2, стояк) до 17:00 11 января,
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №1, стояк) до 17:00 11 января,
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 33-а, 35/81, 31-б до 20:00 11 января,
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 38, 38-а-г, 40, 42, 44, 44-б,в, 46 до 20:00 11 января,
-
пр. Тракторостроителей, 83-а-г, 83/1 до 20:00 11 января.
Немышлянский район:
-
ул. Амосова, 5 (п. №14, стояк) до 18:00 11 января,
-
шоссе Салтовское, 112, 114 до 20:00 11 января.
Новобаварский район:
-
ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 11 января.
Основянский район:
-
ул. Военная, 33 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11 января.
Холодногорский район:
-
ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк) до 20:00 11 января.
Шевченковский район:
-
ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 11 января,
-
пр. Науки (Ленина), 80 (п. №3) до 17:00 11 января,
-
ул. Бакулина, 3-а (п. №3) до 17:00 11 января;
-
ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 11 января,
-
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11 января,
-
ул. Бакулина, 3-а (п. №3) до 20:00 11 января,
-
пр. Победы, 66 (п. №6, стояк) до 20:00 11 января.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 10 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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