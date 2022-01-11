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11.01.2022  08:50   Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 11 января. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Свободы (Иванова), 18 (п. №1) до 17:00 11 января,
  • ул. Академика Павлова, 313 (п. №1) до 17:00 11 января.

Московский район:

  • ул. Героев Труда, 68 (п. №2, стояк) до 17:00 11 января,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №1, стояк) до 17:00 11 января,
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 33-а, 35/81, 31-б до 20:00 11 января,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 38, 38-а-г, 40, 42, 44, 44-б,в, 46 до 20:00 11 января,
  • пр. Тракторостроителей, 83-а-г, 83/1 до 20:00 11 января.

Немышлянский район:

  • ул. Амосова, 5 (п. №14, стояк) до 18:00 11 января,
  • шоссе Салтовское, 112, 114 до 20:00 11 января.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 11 января.

Основянский район:

  • ул. Военная, 33 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11 января.

Холодногорский район:

  • ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк) до 20:00 11 января.

Шевченковский район:

  • ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 11 января,
  • пр. Науки (Ленина), 80 (п. №3) до 17:00 11 января,
  • ул. Бакулина, 3-а (п. №3) до 17:00 11 января;
  • ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 11 января,
  • ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11 января,
  • ул. Бакулина, 3-а (п. №3) до 20:00 11 января,
  • пр. Победы, 66 (п. №6, стояк) до 20:00 11 января.

 Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 10 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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