11.01.2022 09:04 Евгений Клочко

ФК «Металлист» назвал имена будущих соперников

Харьковский ФК «Металлист» на своем официальном сайте объявил, что команда проведет три тренировочных сбора этой зимой. Все они пройдут в Турции.

В рамках сбора подопечные Александра Кучера будут готовиться ко второй половине сезона в Первой лиге, где после 20 туров харьковчане возглавляют турнирную таблицу чемпионата с 53 очками, опережая «Кривбасс» на 11 пунктов. Если вы хотите сделать ставку на то, что «Металлист» станет чемпионом по итогам сезона, на портале «Рейтинг Букмекеров» можно найти букмекерские конторы без подтверждения , где не придется тратить время на длительную регистрацию.

Клуб уже объявил время и место проведения первого тренировочного сбора – с 16 по 27 января спортсмены разместятся в пятизвездочном отеле Miracle Resort, где проведут четыре контрольных поединка с командами Восточной Европы.

22 января харьковский коллектив сыграет со «Славией» из Софии. «Славия» выступает в чемпионате Болгарии и после 19 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице. В прошлом веке софийская команда семь раз становилась чемпионом страны, а главным достижением «Славии» в 21 веке стала победа в Кубке Болгарии в 2018 году.

Через 2 дня соперником «Металлиста» станет девятая команда чемпионата Чехии – «Слован» из города Либерец. С 2018 года этот коллектив занимает места не ниже шестого в чемпионате своей страны, в 2020 году играл в финале, а в 2015-м – выиграл Кубок Чехии.

26 и 27 числа харьковчане сыграют с двумя польскими клубами – «Радомяком» и «Вартой». «Радомяк» является третьей командой Экстраклассы после 19 туров, «Варта» идет в зоне вылета, на 16-м месте.

Затем игроки «Металлиста» вернутся в Харьков, чтобы 30 января прибыть в Турцию на второй сбор, который пройдет с 31 января по 11 февраля. На третий сбор подопечные Кучера отправятся 14 февраля и вернутся 24 февраля.

Напомним, футбольный клуб «Металлист» объявил о переходе флангового полузащитника Артура Мурзы , выступавшего ранее за киевскую «Оболонь».