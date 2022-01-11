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11.01.2022  09:04   Евгений Клочко

ФК «Металлист» назвал имена будущих соперников

Харьковский ФК «Металлист» на своем официальном сайте объявил, что команда проведет три тренировочных сбора этой зимой. Все они пройдут в Турции.

ФК «Металлист» назвал имена будущих соперников
 
В рамках сбора подопечные Александра Кучера будут готовиться ко второй половине сезона в Первой лиге, где после 20 туров харьковчане возглавляют турнирную таблицу чемпионата с 53 очками, опережая «Кривбасс» на 11 пунктов. Если вы хотите сделать ставку на то, что «Металлист» станет чемпионом по итогам сезона, на портале «Рейтинг Букмекеров» можно найти букмекерские конторы без подтверждения, где не придется тратить время на длительную регистрацию.
 
Клуб уже объявил время и место проведения первого тренировочного сбора – с 16 по 27 января спортсмены разместятся в пятизвездочном отеле Miracle Resort, где проведут четыре контрольных поединка с командами Восточной Европы.
 
22 января харьковский коллектив сыграет со «Славией» из Софии. «Славия» выступает в чемпионате Болгарии и после 19 туров занимает пятую строчку в турнирной таблице. В прошлом веке софийская команда семь раз становилась чемпионом страны, а главным достижением «Славии» в 21 веке стала победа в Кубке Болгарии в 2018 году.
 
Через 2 дня соперником «Металлиста» станет девятая команда чемпионата Чехии – «Слован» из города Либерец. С 2018 года этот коллектив занимает места не ниже шестого в чемпионате своей страны, в 2020 году играл в финале, а в 2015-м – выиграл Кубок Чехии.
 
26 и 27 числа харьковчане сыграют с двумя польскими клубами – «Радомяком» и «Вартой». «Радомяк» является третьей командой Экстраклассы после 19 туров, «Варта» идет в зоне вылета, на 16-м месте.
 
Затем игроки «Металлиста» вернутся в Харьков, чтобы 30 января прибыть в Турцию на второй сбор, который пройдет с 31 января по 11 февраля. На третий сбор подопечные Кучера отправятся 14 февраля и вернутся 24 февраля. 
 
Напомним, футбольный клуб «Металлист» объявил о переходе флангового полузащитника Артура Мурзы, выступавшего ранее за киевскую «Оболонь».
 
Тэги:  футбол, металлист, харьков
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