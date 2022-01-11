В Харькове произошел пожар в Благовещенском соборе (видео)

Пожар произошел утром, 11 января на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора УПЦ в Харькове.
Комментариев: 1
media59
// 2022-01-11 09:47:15
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Проклятие Благовещенского собора.То, кресты сорвало..,котрые и по сегодняшний день ищут после урагана.То колокольня сгорела,а теперь и подсобки.Что то здесь мистического..
Звезды во главу угла ставят конкретность и прагматизм. Берясь за дело, подумайте, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. Может, и браться за него не стоит?
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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