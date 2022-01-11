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11.01.2022  09:19   Евгений Клочко

В Харькове произошел пожар в Благовещенском соборе (видео)

Пожар произошел утром, 11 января на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора УПЦ в Харькове.

 
Соответствующие кадры опубликовали в харьковском телеграмм-канале "ТРУХА".
 
Предварительно, горят подсобные помещения на территории собора. На месте возгорания работают несколько бригад пожарных. Территория вокруг кафедрального собора сильно задымлена.
 
Причину возникновения пожара будут выяснять специалисты.
 
Так выглядели помещения до пожара. Фото: Google maps
 
Напомним, 2 июня 1997 года – в Благовещенской церкви также произошел пожар. По рассказам священнослужителей, в результате поджога сгорела верхняя, наиболее насыщенная архитектурными деталями и украшениями часть колокольни Свято-Благовещенского собора, и рухнул на землю венчавший ее крест. Существовала угроза обвала купола внутрь храма, но огненная масса горящей колокольни упала во двор собора. 
 
Тэги:  пожар, харьков
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Комментариев: 1

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media59 // 2022-01-11 09:47:15 // Ответить
Проклятие Благовещенского собора.То, кресты сорвало..,котрые и по сегодняшний день ищут после урагана.То колокольня сгорела,а теперь и подсобки.Что то здесь мистического..

 

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