Под Харьковом на пожаре погиб мужчина (фото)

Тело задохнувшегося от дыма мужчины спасатели обнаружили во время тушения пожара.
Трагедия произошла в городе Змиев Чугуевского района, передает РЕДПОСТ.
Около одиннадцати часов вечера 10 января на улице Долина загорелся частный жилой дом. К моменту прибытия пожарных в доме горела крыша, внутренние перегородки и домашние вещи на площади около 60 кв.
В дальней жилой комнате, до которой еще не успел добраться огонь, пожарные обнаружили тело 52-летнего хозяина дома. Мужчина задохнулся дымом.
В 23:22 пожар локализовали и в 2:27 полностью обуздали. Причина пожара устанавливается.
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