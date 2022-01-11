11.01.2022 09:27 Рита Парфенова

Под Харьковом на пожаре погиб мужчина (фото)

Тело задохнувшегося от дыма мужчины спасатели обнаружили во время тушения пожара.

Трагедия произошла в городе Змиев Чугуевского района, передает РЕДПОСТ.

Около одиннадцати часов вечера 10 января на улице Долина загорелся частный жилой дом. К моменту прибытия пожарных в доме горела крыша, внутренние перегородки и домашние вещи на площади около 60 кв.

В дальней жилой комнате, до которой еще не успел добраться огонь, пожарные обнаружили тело 52-летнего хозяина дома. Мужчина задохнулся дымом.



В 23:22 пожар локализовали и в 2:27 полностью обуздали. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 10 января в Балаклее в частном доме обнаружены три трупа : мужчины 1958 года рождения, женщины 1960 года рождения и матери мужчины 1933 года рождения. Предварительной причиной гибели людей могло быть отравление угарным газом. Правоохранители установили, что частное домовладение было оборудовано самодельной газовой системой отопления. По факту гибели людей было открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.