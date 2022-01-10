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10.01.2022  08:36   Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 10 января. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Свободы (Иванова), 18 (п. №1) до 20:00 10 декабря,
  • ул. Сумская, 126 (п. №6) до 20:00 10 декабря.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк) до 17:00 10 декабря,
  • ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк) до 17:00 10 декабря,
  • ул. Познанская, 11-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 10 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Пермская, 17 (стояк) до 20:00 10 декабря,
  • пр. Ново-Баварский (Ильича), 91 (п. №1), 93, 91 до 20:00 11 декабря,
  • ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 11 декабря.

Основянский район:

  • ул. Военная, 33 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 10 декабря.

Слободской район:

  • пр. Петра Григоренко, 14 (стояк) до 17:00 10 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк) до 20:00 10 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 10 декабря,
  • ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10 декабря,
  • пр. Независимости (Правды), 5 (п. №12, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • пр. Победы, 75 (п. №7, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • пр. Победы, 62-б (п. №5, стояк) до 20:00 10 декабря,
  • ул. Клочковская, 156-а до 20:00 10 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 9 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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