10.01.2022 08:36 Рита Парфенова
В семи районах Харькова отключат холодную воду 10 января. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
-
ул. Свободы (Иванова), 18 (п. №1) до 20:00 10 декабря,
-
ул. Сумская, 126 (п. №6) до 20:00 10 декабря.
Московский район:
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк) до 17:00 10 декабря,
-
ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк) до 17:00 10 декабря,
-
ул. Познанская, 11-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 10 декабря.
Новобаварский район:
-
ул. Пермская, 17 (стояк) до 20:00 10 декабря,
-
пр. Ново-Баварский (Ильича), 91 (п. №1), 93, 91 до 20:00 11 декабря,
-
ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 11 декабря.
Основянский район:
-
ул. Военная, 33 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 10 декабря.
Слободской район:
-
пр. Петра Григоренко, 14 (стояк) до 17:00 10 декабря.
Холодногорский район:
-
ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк) до 20:00 10 декабря.
Шевченковский район:
-
ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 10 декабря,
-
ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк) до 20:00 10 декабря,
-
ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк) до 20:00 10 декабря,
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ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10 декабря,
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пр. Независимости (Правды), 5 (п. №12, стояк) до 20:00 10 декабря,
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пр. Победы, 75 (п. №7, стояк) до 20:00 10 декабря,
-
пр. Победы, 62-б (п. №5, стояк) до 20:00 10 декабря,
-
ул. Клочковская, 156-а до 20:00 10 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 9 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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