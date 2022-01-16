16.01.2022 09:45 Виталий Хиневич

Из-за непогоды без электричества остаются 67 населенных пунктов в Украине

Шквальный ветер повредил линии электропередачи в пяти областях страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что из-за сильных порывов ветра пострадали линии электропередачи в Житомирской, Черниговской, Сумской, Киевской и Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается в Житомирской области, так как в 25 населенных пунктах области отсутствует электричество.

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Кроме этого, в городе Люботин Харьковской области шквальный ветер повредил крышу общежития площадью 600 квадратных метров. На местах происшествия работают спасатели и бригады облэнерго.