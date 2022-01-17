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17.01.2022  08:16   Валерия Кононова

Музыкальный сторителлинг: необычное мероприятие от Детского симфонического оркестра в Харькове

Концерт, который состоится 23 января, подарит своим слушателям невероятные эмоции. Кроме того, вечер благоворильный.

Музыкальный сторителлинг

Об особенностях музыкального сторителлинга на сцене Органного зала Харьковской филармонии узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Сторителлинг – это приём, ставший крайне популярным. Это умение рассказать историю, донести до аудитории что-то о своём бренде, продукте, о самом себе.

Крайне интересным является такое сочетание музыки и слова. Организаторы концерта Kharkiv Music Fest рассказали РЕДПОСТ – в первую очередь, это метафора о том, что музыка сама по себе рассказывает истории.

"Иногда у пьесы есть программное название, например, "В пещере горного короля" Эдварда Грига, которая прозвучит в концерте 23 января. Даже когда такого понятного названия нет, ваша фантазия сама подскажет о чем та или иная история в музыке. Главное внимательно слушать", – говорят организаторы.

Гидом и проводником в этот мир музыкальных историй будет ведущая Полина Кордовская. Она расскажет интересные и захватывающие факты о композиторах и музыке которая прозвучит.

На странице Полины в Instagram также можно было увидеть несколько слов о концерте:

"Каких танцоров пугает пение петуха и причём здесь гобой? Как друг с другом соотносится "Марш трех королей" и "Танец розовых лошадей"? Каковы рассветы в Норвегии и какие законы чести царят на Сицилии? Приходите на концерт, и ребята увлечённо расскажут вам истории обо всем этом и многом другом".

"Но и заглянуть за кулисы жизни наших юных музыкантов тоже представится шанс", – говорят организаторы.

В целом для Kharkiv Music Fest это – особенный концерт.

"Недавно мы провели благотворительный аукцион, собирали деньги на новые музыкальные инструменты для наших юных оркестрантов. Этот концерт тоже является благотворительным, и все деньги от продажи билетов пойдут на покупку инструментов"

Во время аукциона деньги собирались на те инструменты, на которых, с одной стороны, обычно не играют дети в музыкальных школах, но, с другой, они обязательно должны быть в настоящем симфоническом оркестре. Это литавры, бас-кларнет, английский рожок. Например, средние литавры, предназначенные просто для обучения, даже не для концертов, стоят 100 тысяч. А бас-кларнет – в принципе редкий инструмент, который есть всего в двух оркестрах в Харькове.

Иные инструменты нужны для улучшения звучания оркестра. Качество же инструмента, говорят организаторы мероприятия, напрямую влияет на качество звука, – "на плохом инструменте сложно, а иногда практически невозможно извлекать нужное качество звучания. Дело в том, что музыкант в своем роде немного художник, только работает не с красками, а со звуком. Разнообразие палитры звучания напрямую зависит от технических характеристик инструмента".

Приобрести билеты на концерт можно на сайте Internet.Bilet. Оплатить билеты на сайте можно с помощью выплат еПоддержки.

Где: Харьковская филармония (Органный зал)
Когда: 23 января
Сколько: от 120 грн

Музыкальный сторителлинг

Напомним, программа Международного музыкального фестиваля KharkivMusicFest в 2021 году была насыщенной: 22 концертных мероприятия, 11 образовательных, 9 спецпроектов для самой широкой аудитории, значительная часть которых являются открытыми и бесплатными.

Тэги:  концерт, харьков
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