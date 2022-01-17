17.01.2022 08:16 Валерия Кононова

Музыкальный сторителлинг: необычное мероприятие от Детского симфонического оркестра в Харькове

Концерт, который состоится 23 января, подарит своим слушателям невероятные эмоции. Кроме того, вечер благоворильный.

Об особенностях музыкального сторителлинга на сцене Органного зала Харьковской филармонии узнавал корреспондент РЕДПОСТ.



Сторителлинг – это приём, ставший крайне популярным. Это умение рассказать историю, донести до аудитории что-то о своём бренде, продукте, о самом себе.



Крайне интересным является такое сочетание музыки и слова. Организаторы концерта Kharkiv Music Fest рассказали РЕДПОСТ – в первую очередь, это метафора о том, что музыка сама по себе рассказывает истории.



"Иногда у пьесы есть программное название, например, "В пещере горного короля" Эдварда Грига, которая прозвучит в концерте 23 января. Даже когда такого понятного названия нет, ваша фантазия сама подскажет о чем та или иная история в музыке. Главное внимательно слушать", – говорят организаторы.



Гидом и проводником в этот мир музыкальных историй будет ведущая Полина Кордовская. Она расскажет интересные и захватывающие факты о композиторах и музыке которая прозвучит.



На странице Полины в Instagram также можно было увидеть несколько слов о концерте:



"Каких танцоров пугает пение петуха и причём здесь гобой? Как друг с другом соотносится "Марш трех королей" и "Танец розовых лошадей"? Каковы рассветы в Норвегии и какие законы чести царят на Сицилии? Приходите на концерт, и ребята увлечённо расскажут вам истории обо всем этом и многом другом".



"Но и заглянуть за кулисы жизни наших юных музыкантов тоже представится шанс", – говорят организаторы.



В целом для Kharkiv Music Fest это – особенный концерт.



"Недавно мы провели благотворительный аукцион, собирали деньги на новые музыкальные инструменты для наших юных оркестрантов. Этот концерт тоже является благотворительным, и все деньги от продажи билетов пойдут на покупку инструментов"



Во время аукциона деньги собирались на те инструменты, на которых, с одной стороны, обычно не играют дети в музыкальных школах, но, с другой, они обязательно должны быть в настоящем симфоническом оркестре. Это литавры, бас-кларнет, английский рожок. Например, средние литавры, предназначенные просто для обучения, даже не для концертов, стоят 100 тысяч. А бас-кларнет – в принципе редкий инструмент, который есть всего в двух оркестрах в Харькове.



Иные инструменты нужны для улучшения звучания оркестра. Качество же инструмента, говорят организаторы мероприятия, напрямую влияет на качество звука, – "на плохом инструменте сложно, а иногда практически невозможно извлекать нужное качество звучания. Дело в том, что музыкант в своем роде немного художник, только работает не с красками, а со звуком. Разнообразие палитры звучания напрямую зависит от технических характеристик инструмента".



Приобрести билеты на концерт можно на сайте Internet.Bilet. Оплатить билеты на сайте можно с помощью выплат еПоддержки.



Где: Харьковская филармония (Органный зал)

Когда: 23 января

Сколько: от 120 грн

Напомним, программа Международного музыкального фестиваля KharkivMusicFest в 2021 году была насыщенной: 22 концертных мероприятия, 11 образовательных, 9 спецпроектов для самой широкой аудитории, значительная часть которых являются открытыми и бесплатными.