Появилось видео момента масштабного ДТП на Харьковщине

Момент столкновения пяти автомобилей на трассе под Змиевом сделан авторегистратором участника ДТП.
В сеть выложили видео момента ДТП, которое произошло утром 14 января на трассе под Змиевом, передает РЕДПОСТ.
Запись сделана регистратором авто, ставшего одним из участников столкновения. На кадрах видно, как грузовик заехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковушкой ВАЗ. От удара ВАЗ отбросило на движущийся навстречу автомобиль Daewoo Lanos, и в них врезался ехавший сзади Kia Sportage.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 января в 10:53 в районе 38 км+500 м автодороги «Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка». Установлено, что 30-летний водитель грузовика Tata ехал со стороны города Змиева в направлении Балаклеи. Во время объезда движущейся впереди легковушки «Daewoo Lanos» водитель грузовика столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106». От удара ВАЗ отлетел на встречную полосу по ходу своего движения, где в дальнейшем произошло столкновение автомобиля Daewoo Lanos под управлением 45-летнего мужчины, автомобилей Kia Sportage и Volkswagen Caddy, стоявшего на правой обочине.результате ДТП телесные повреждения разной степени тяжести получили 28-летний водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-2106» - 26-летняя женщина и девочка 6 лет.
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