Обокрали квартиру на 100 тысяч: в Харькове ищут воров (фото, видео)

В сети появилось видео момента кражи в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на телеграмм-каналах Харькова появилось обращение харьковчанина с просьбой помочь ему в розске двух воров, обокравших на 100 тысяч его квартиру и попавших на камеру видеонаблюдения. Произошло это на Индустрильном проспекте. Видно, как воры выносят пакеты, набитые вещами.
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Напомним, ранее мы писали о том, что в Харкове была поймана банда воров.
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