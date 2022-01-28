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28.01.2022  21:59   Дмитрий Колоней

Обокрали квартиру на 100 тысяч: в Харькове ищут воров (фото, видео)

В сети появилось видео момента кражи в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на телеграмм-каналах Харькова появилось обращение харьковчанина с просьбой помочь ему в розске двух воров, обокравших на 100 тысяч его квартиру и попавших на камеру видеонаблюдения. Произошло это на Индустрильном проспекте. Видно, как воры выносят пакеты, набитые вещами.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Харкове была поймана банда воров.

 

Тэги:  воровство, кража, харьков, ю индустриальный проспект
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