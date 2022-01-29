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29.01.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 29 и 30 января

Атмосферные фронты северо-западного циклона принесут снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер западных направлений.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 29 и 30 января 2022 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 29 января, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.  Временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-3°С, днем около 0°С (температура комфорта -4°С).

В воскресенье, 30 января, небо будет затянуто тучами большую часть чуток. Ночью местами небольшой снег. Днем снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2°...-7°С, днем 0°...-5°С (температура комфорта -10°С).

Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидается небольшое повышение активности Солнца. Но магнитные бури эксперты не прогнозируют.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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