29.01.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 29 и 30 января

Атмосферные фронты северо-западного циклона принесут снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер западных направлений.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 29 января, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-3°С, днем около 0°С (температура комфорта -4°С).



В воскресенье, 30 января, небо будет затянуто тучами большую часть чуток. Ночью местами небольшой снег. Днем снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2°...-7°С, днем 0°...-5°С (температура комфорта -10°С).



Вероятность магнитных бурь: 10%. Ожидается небольшое повышение активности Солнца. Но магнитные бури эксперты не прогнозируют.