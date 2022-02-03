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03.02.2022  14:10   Виталий Хиневич

Участие в ВНО примут 24 тысячи абитуриентов Харьковщины

Осуществить процедуру регистрации для прохождения ВНО можно до 1 марта.


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
По словам директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко, тестирование будет проходить в 119 пунктах оценивания, из которых 86 будет в Харькове.
 
Для проведения тестирования планируют привлечь около 6 тысяч работников. Участие во внешнем независимом тестировании в Харьковской области в 2022 году примут до 24,1 тысяч абитуриентов.
 
Бесплатных предметов, которые можно сдать, будет не четыре, а пять. При желании можно сдать больше, но это уже будет осуществляться на платной основе. В общей сложности можно пройти тестирование по 13 предметам. Однако, для начала нужно выбрать первые пять предметов, финансирование которых предусмотрено государственным бюджетом.
 
Кроме этого отмечается, что основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня, а с 23 июня по 15 июля отведено время для дополнительной сессии. Таким образом, тестирование будет проходить в следующие дни:
 
  • Физика – 23 мая;
  • Химия – 26 мая;
  • Украинский язык и литература – 31 мая;
  • Математика – 3 июня;
  • Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;
  • Английский язык – 7 июня;
  • История Украины – 10 июня;
  • География – 14 июня;
  • Биология – 17 июня.
 
Стоимость дополнительное тестирование по иностранному языку будет составлять 787 гривен, дополнительное тестирование по истории Украины, географии, физике, химии или биологии обойдется в 354 гривны.
 
В это же время стоит отметить, что в 2022 году математика будет обязательной дисциплиной для всех абитуриентов, которые проходят ВНО.
 
Напомним, в Украине утвержден новый образец сертификата ВНО. Основная часть сертификата ВНО будет содержать информацию об учебных предметах, которые участник  тестирования будет сдавать за счет средств из государственного бюджета. В дополнительной части документа будет указана информация о предметах, которые ученик сдавал за собственные средства.
 
 
Тэги:  вно, харьков
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