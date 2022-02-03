03.02.2022 14:10 Виталий Хиневич

Участие в ВНО примут 24 тысячи абитуриентов Харьковщины

Осуществить процедуру регистрации для прохождения ВНО можно до 1 марта.



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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

По словам директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко, тестирование будет проходить в 119 пунктах оценивания, из которых 86 будет в Харькове.

Для проведения тестирования планируют привлечь около 6 тысяч работников. Участие во внешнем независимом тестировании в Харьковской области в 2022 году примут до 24,1 тысяч абитуриентов.

Бесплатных предметов, которые можно сдать, будет не четыре, а пять. При желании можно сдать больше, но это уже будет осуществляться на платной основе. В общей сложности можно пройти тестирование по 13 предметам. Однако, для начала нужно выбрать первые пять предметов, финансирование которых предусмотрено государственным бюджетом.

Кроме этого отмечается, что основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня, а с 23 июня по 15 июля отведено время для дополнительной сессии. Таким образом, тестирование будет проходить в следующие дни:

Физика – 23 мая;

Химия – 26 мая;

Украинский язык и литература – 31 мая;

Математика – 3 июня;

Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

Английский язык – 7 июня;

История Украины – 10 июня;

География – 14 июня;

Биология – 17 июня.

Стоимость дополнительное тестирование по иностранному языку будет составлять 787 гривен, дополнительное тестирование по истории Украины, географии, физике, химии или биологии обойдется в 354 гривны.

В это же время стоит отметить, что в 2022 году математика будет обязательной дисциплиной для всех абитуриентов, которые проходят ВНО.

Напомним, в Украине утвержден новый образец сертификата ВНО . Основная часть сертификата ВНО будет содержать информацию об учебных предметах, которые участник тестирования будет сдавать за счет средств из государственного бюджета. В дополнительной части документа будет указана информация о предметах, которые ученик сдавал за собственные средства.