03.02.2022 14:02 Рита Парфенова

KharkivMusicFest-2022: Харьков ждут эксклюзивные концерты, оригинальные музыкальные коллаборации и неординарные артисты

Анонсирована концертная программа фестиваля KharkivMusicFest-2022, который пройдет с конца марта до конца апреля 2022 года.





Фестиваль KharkivMusicFest будет проводиться в пятый раз, и в новом сезоне подарит харьковчанам концерты с участием маэстро, ранее не выступавших в Украине, проекты альтернативной программы, образовательные лекции и мастер-классы, всеукраинский конкурс молодых композиторов, сообщили РЕДПОСТ органзаторы.



26 марта сольный концерт даст всемирно известный пианист из Франции Люка Дебарг. Это будет его первое выступление в Украине. Победитель и обладатель специального приза XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского, Дебарг выступает в самых престижных залах мира, сотрудничает с известными оркестрами и дирижерами. Дебаргу присуща личностная интерпретация исполняемых произведений, эмоциональная спонтанность, импровизационная энергия – это всегда вызывает бурный отклик публики.





29 марта состоится концерт Фестивального оркестра KharkivMusicFest, солисты – Люка Дебарг (фортепиано, Франция), Александр Кастро-Бальби (виолончель, Франция), Давид Кастро-Бальби (скрипка, Франция); дирижер – Виталий Алексейонок (Германия), главный дирижер оркестра Мюнхенского университета, артистический директор KharkivMusicFest. Братья Давид и Александр Кастро-Бальби принадлежат известной музыкальной династии. Давид Кастро-Бальби является приглашенным артистом Веймарской государственной капеллы, играет на скрипке Джованни Батисты Гваданини (1690 год), которая раньше принадлежала маэстро Луи Шпору. Александр – солист оркестра Веймарского оперного театра, играет на виолончели итальянского мастера конца XVIII ст.

9 апреля концертом «Метаморфозы» Национального камерного ансамбля «Киевские солисты» будет представлена украинская часть программы фестиваля. Высокий профессионализм артистов Национального камерного ансамбля «Киевские солисты» в сочетании с присущим украинской музыкальной культуре авангардизмом покорял мировую публику в таких известных залах как Люксембургский дворец и «ЮНЕСКО» в Париже, Комиш Опер в Берлине, РадиоКультурхауз в Вене, «Эспланада» в Сингапуре. Концерт «Метаморфозы» состоится под руководством британского дирижера Гарри Огга. В послужном списке молодого талантливого дирижера – работа с Лондонским симфоническим оркестром, Гюрцених-оркестром Кёльн, Оркестром Западногерманского Радио (SWR), Бергенским, Градец-Краловским и Северочешским филармоническими оркестрами, в Национальном театре Мангейма, Кельнской опере, Валлийской национальной опере, на музыкальном фестивале Aujols.





11 апреля всех ценителей камерной музыки ожидает концерт фортепианного квинтета. В составе: лауреатка многочисленных международных конкурсов скрипачей, преподавательница Королевской консерватории в Антверпене Алиса Маргулис (Бельгия), артист группы первых скрипок в Дюссельдорфском симфоническом оркестре и руководитель Одесского скрипичного конкурса Андрей Мурза (Германия), Кристиан Атанасіу (альт, США/Германия), солистка оркестра Королевского театра в Мадриде Наталья Маргулис (виолончель, Испания).



17 апреля харьковчане смогут насладиться барочной музыкой в ее исторически корректном исполнении, а также в уникальны современных интерпретациях. Подарит такую возможность концерт квартета Quartetto Lichnowsky (Италия) с солистом Нильсом Вандерером (Германия). Квартет Лихновского создан в 2018 году и сотрудничает с национальными и международными ансамблями и фестивалями в стиле барокко, такими как Freiburger Barockorchester (Фрайбург), Art-Offertorium (Киев), The Da Camera Society (Лос-Анджелес), Хьюстонский фестиваль старинной музыки и другими. Солист этого концерта немецкий оперный певец Нильс Вандерер – восходящая звезда, один из ведущих молодых контратеноров современности, сотрудничает с Парижской филармонией, Teatro Massimo в Палермо, лондонскими Wigmore Hall.



29 апреля состоится самый масштабный концерт фестиваля, который завершит основную программу – выступление Молодежного оркестра Южной Германии Landesjugendorchester, дирижер Йоханнес Клумпп. Этот оркестр существует с 1972 года и насчитывает около 300 музыкантов. Многие бывшие его участники сегодня занимают должности в ведущих оркестрах и музыкальных академиях. В 2013 году оркестр открывал официальную церемонию Дня германского единства в Штутгарте.



«Программа фестиваля 2022 – это наш первый шаг к реализации новой концепции фестиваля. Мы хотим совмещать традицию и инновацию, что-то уже известное, с чем следует познакомиться, украинское и зарубежное. В нашей программе запланированы концерты с известными музыкантами Украины и Западной Европы, – рассказывает Виталий Алексейонок, арт-директор KharkivMusicFest. – Будут разные составы артистов – от сольного фортепианного концерта до оркестра с солистами, будут интересные и нестандартные мероприятия альтернативной программы. Ну и, конечно, у нас остаются сопутствующие мероприятия – лекции и образовательные проекты для детей и взрослых».



«Сегодня Харьков, как, впрочем, и Украина, нуждается в правильном позиционировании на международной арене. Поэтому Харькову нужен и важен KharkivMusicFest как средство этого позиционирования в культурном мировом пространстве, – комментирует Сергей Политучий, президент фестиваля KharkivMusicFest. – Фестиваль KharkivMusicFest должен стать визитной карточкой города. Музыканты, которые будут приезжать в Харьков на фестиваль впервые, увидят, что здесь уважают культурное наследие, разделяют общемировые ценности, как в Зальцбурге или Вене любят классическую музыку. И это свое видение они понесут дальше».



Кроме концертов с участием звезд классической музыки мирового уровня, Харьков ожидает масштабная программа внеконцертных проектов и мероприятий. Традиционные для фестиваля форматы лекций и мастер-классов будут проходить и на пятом KharkivMusicFest. Музыкальный лекторий для настоящих меломанов, конкурс молодых композиторов и выступление детского симфонического оркестра, интерактивные концерты для детей, раскрашенные пианино в разных уголках города в свободном доступе для всех желающих – каждый найдет что-нибудь интересное в течение нескольких весенних недель KharkivMusicFest.



Напомним, в рамках KharkivMusicFest-2022 23 января 2022 года в Органном зале Харьковской филармонии прошёл благотворительный концерт "Музыкальный сторителлинг".