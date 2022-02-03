03.02.2022 13:38 Евгений Клочко
Нужно ли человеку спать больше восьми часов в сутки, чтобы полноценно отдохнуть
Несмотря на то, что сон является очень важным компонентом для нормального функционирования организма, считается, что вредно спать больше восьми часов.
Ученые не приветствуют отсыпание в выходные дни после загруженных будней. Продолжительность сна должна составлять около 8 часов. Выходить за такие рамки крайне нежелательно.
Почему нельзя спать больше восьми часов
Специалисты из Килского университета в Великобритании провели исследования, рассматривая длительность сна в качестве фактора, влияющего на здоровье. Они принимали во внимание в основном сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат и когнитивные функции. Оказалось, что:
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люди, которые спят не больше восьми часов, более подвержены рискам инсультов, чем те, кто не ограничивает себя в таком отдыхе;
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организм, который спит больше установленной нормы, получает перепроизводство белка IL-6. Именно он напрямую связан с воспалительными процессами, а его избыток может повредить ткани. Возникает ощущение разбитости, болит голова и ломит тело;
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продолжительный сон может стать причиной уменьшенного внимания, худшей концентрации. Также может появиться депрессивное состояние;
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риски ранней смерти на 30% выше у тех, кто любит спать подольше, чем у тех людей, которые стараются следовать режиму.
Сколько часов нужно спать взрослому человеку
Сон является одной из основных составляющих здоровой жизни. Взрослые люди должны спать не меньше семи часов в сутки. Но некоторые, страдающие от хронических болезней, высыпаются только за девять часов. И лишь небольшому количеству людей достаточно меньше шести часов отдыха, чтобы нормально себя чувствовать на протяжении дня.
Недостаточное количество сна влияет на способность человека принимать решения, увеличивает риски аварий на дорогах и приводит к ошибкам.
Как улучшить качество сна
Поведение человека на протяжении всего дня влияет на качество сна ночью. Даже несколько небольших корректировок в некоторых случаях могут изменить ситуацию. Поэтому стоит следовать рекомендациям, которые помогут улучшить качество сна:
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важно постоянно придерживаться одного и того же режима: ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни;
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тихая и уютная атмосфера в спальне поможет хорошо выспаться;
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в комнате для сна лучше отказаться от современных гаджетов – никаких телевизоров и ноутбуков. Даже телефон лучше отложить в сторону за полчаса до того, как отправиться спать;
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за шесть часов до сна стоит отказаться от кофеина и алкоголя. Также не стоит на ночь переедать. Лучше придерживаться здорового питания;
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физическая активность на протяжении дня поможет лучше спать ночью.
Перед сном не стоит курить и пить много воды. Большое количество жидкости будет способствовать частым посещениям туалета, а никотин помешает спокойно спать.
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