03.02.2022 13:38 Евгений Клочко

Нужно ли человеку спать больше восьми часов в сутки, чтобы полноценно отдохнуть

Несмотря на то, что сон является очень важным компонентом для нормального функционирования организма, считается, что вредно спать больше восьми часов.

Ученые не приветствуют отсыпание в выходные дни после загруженных будней. Продолжительность сна должна составлять около 8 часов. Выходить за такие рамки крайне нежелательно.

Почему нельзя спать больше восьми часов

Специалисты из Килского университета в Великобритании провели исследования, рассматривая длительность сна в качестве фактора, влияющего на здоровье. Они принимали во внимание в основном сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат и когнитивные функции. Оказалось, что:

люди, которые спят не больше восьми часов, более подвержены рискам инсультов, чем те, кто не ограничивает себя в таком отдыхе;

организм, который спит больше установленной нормы, получает перепроизводство белка IL-6. Именно он напрямую связан с воспалительными процессами, а его избыток может повредить ткани. Возникает ощущение разбитости, болит голова и ломит тело;

продолжительный сон может стать причиной уменьшенного внимания, худшей концентрации. Также может появиться депрессивное состояние;

риски ранней смерти на 30% выше у тех, кто любит спать подольше, чем у тех людей, которые стараются следовать режиму.

Сколько часов нужно спать взрослому человеку

Сон является одной из основных составляющих здоровой жизни. Взрослые люди должны спать не меньше семи часов в сутки. Но некоторые, страдающие от хронических болезней, высыпаются только за девять часов. И лишь небольшому количеству людей достаточно меньше шести часов отдыха, чтобы нормально себя чувствовать на протяжении дня.

Недостаточное количество сна влияет на способность человека принимать решения, увеличивает риски аварий на дорогах и приводит к ошибкам.

Как улучшить качество сна

Поведение человека на протяжении всего дня влияет на качество сна ночью. Даже несколько небольших корректировок в некоторых случаях могут изменить ситуацию. Поэтому стоит следовать рекомендациям, которые помогут улучшить качество сна:

важно постоянно придерживаться одного и того же режима: ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни;

тихая и уютная атмосфера в спальне поможет хорошо выспаться;

в комнате для сна лучше отказаться от современных гаджетов – никаких телевизоров и ноутбуков. Даже телефон лучше отложить в сторону за полчаса до того, как отправиться спать;

за шесть часов до сна стоит отказаться от кофеина и алкоголя. Также не стоит на ночь переедать. Лучше придерживаться здорового питания;

физическая активность на протяжении дня поможет лучше спать ночью.

Перед сном не стоит курить и пить много воды. Большое количество жидкости будет способствовать частым посещениям туалета, а никотин помешает спокойно спать.