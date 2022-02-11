11.02.2022 13:31 Александра Жук

Виталий Кличко с трудом прошел рамку металлодетектора в Харькове: мешали "стальные кулаки" (видео)

Перед заседанием Конгресса местных и региональных властей в Харькове с мэром Киева случился курьезный случай.

Свидетелем ситуации стал корреспондент РЕДПОСТ. В холле спорткомплекса "Локомотив", где проходит конгресс, рамка металлодетектора упорно не хотела пропускать Виталия Кличко, постоянно сигнализируя о наличии у того металлических предметов.

Представители службы охраны поинтересовались у мэра столицы, что при себе имеет металлическое, на что Кличко ответил в своей манере.

"Потому что у меня стальные мышцы, стальное сердце и стальные кулаки", - улыбаясь сказал Виталий Кличко.

Напомним, на заседании Конгресса местных и региональных властей планируют обсудить исполнение закона Украины “Об основах национального сопротивления”, реализацию проектов в рамках программы “Великое строительство”, проблемы энергоэффективности и термомодернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также сферу здравоохранения.