11.02.2022 13:17 Виталий Хиневич

Стало известно, на что тратят подростки "ковидную тысячу"

Программа "є-Підтримка" доступна для подростков с 7 февраля.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что в банках уже открыто почти 40 тысяч банковских счетов по программе "є-Підтримка" для вакцинированных от коронавируса подростков.

По состоянию на 11 февраля уже более 73 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет получили одну дозу препарата от коронавирусной инфекции, около 62 тысяч прошли вакцинацию полным курсом.

Вакцинированные подростки на этой неделе стали участниками программы "еПоддержка": привитые двумя дозами вакцины дети 14-18 лет начали получать одну тысячу гривен от государства.

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В это же время отмечается, что уже было потрачено подростками 1,2 миллиона гривен на покупку школьных принадлежностей. Почти 400 тысяч гривен направлено на покупку товаров спортивного назначения. На услуги в сфере образования было потрачено 153 тысячи гривен.