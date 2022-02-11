ДТП: в Харькове проезд по набережной перегородили Prado и Славута (видео)

Днем 11 февраля в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, перегородившее проезд по одной из набережных города.
Около часа дня в районе дома 18 по Гимназической набережной столкнулись автомобили ЗАЗ Славута и Toyota Prado, передает РЕДПОСТ.
Авария ограничила движение в обе стороны. Видео собирающейся пробки и самого происшествия очевидцы выложили в соцсети. В сторону улицы Вернадского (проспекта Гагарина) уже собралась пробка, проезд в сторону Московского проспекта крупногабаритному транспорту ограничивают припаркованные на обочине машины.
Сведений о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Напомним, утром 11 февраля на площади Ирины Бугримовой произошло столкновение автомобиля скорой помощи и легкового авто.
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