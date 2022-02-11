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11.02.2022  13:11   Рита Парфенова

ДТП: в Харькове проезд по набережной перегородили Prado и Славута (видео)

Днем 11 февраля в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, перегородившее проезд по одной из набережных города.



Около часа дня в районе дома 18 по Гимназической набережной столкнулись автомобили ЗАЗ Славута и Toyota Prado, передает РЕДПОСТ.

Авария ограничила движение в обе стороны. Видео собирающейся пробки и самого происшествия очевидцы выложили в соцсети. В сторону улицы Вернадского (проспекта Гагарина) уже собралась пробка, проезд в сторону Московского проспекта крупногабаритному транспорту ограничивают припаркованные на обочине машины.

Сведений о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Напомним, утром 11 февраля на площади Ирины Бугримовой произошло столкновение автомобиля скорой помощи и легкового авто.

Тэги:  дтп, харьков
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