    
Главная Новости Харькова Общество Злоупотребление субсидиями: как украинцы обманывают государство
11.02.2022  13:06   Людмила Виниченко

Злоупотребление субсидиями: как украинцы обманывают государство

Как при оформлении субсидии украинцы часто обманывают государство, однако что делать тем, кто действительно не может самостоятельно оплатить коммунальные услуги.

Злоупотребление субсидиями: как украинцы обманывают государство
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Черниговскую областную государственную администрацию, во время прошлого отопительного периода более 3 млн домохозяйств получили право на социальную помощь от государства. Однако около 2-3% из них предоставили неверную информацию при заполнении документов.
 
Чаще всего соискатели субсидии подают неправильные данные о составе семьи или не сообщают о его изменении.
 
Одновременно с этим есть и те, кто утаивает информацию о совершенных покупках на сумму более 50 тыс гривен одномоментно (транспортных средств и другого имущества).  Другие делают большие благотворительные взносы и взносы в статусные капиталы. 
 
По результатам проверки получателей субсидий выяснилось, что 830 домохозяйств приобрели валюту в сумме почти на 140 млн долларов. 
 
Однако тем, кто действительно нуждается в получении субсидии волноваться не стоит. Данные ситуации никак не повлияют на возможность оформления субсидий. 
 
Напомним, в 2022 году большая часть украинцев сможет остаться без субсидии и помощи от государства. В Министерстве социальной политики хотят провести проверки соцвыплат.
 
Также стоит напомнить, что каждый украинец имеет возможность при помощи Единого государственного реестра получить информацию о начислении социальных выплат. Для этого необходимо указать свой адрес проживания и после этого станут доступны данные о выплатах субсидий, на какой срок и в каком объеме будет предоставляться материальная помощь.
 
В свою очередь структурное подразделение социальной защиты граждан должно сообщить человеку о статусе рассмотрения его заявки на получение субсидии и какое решение было принято по ней. Данную информацию гражданин должен получить в течение трех дней со дня принятия решения.
 
Ранее мы сообщали о причинах, по которым украинцы могут потерять право на оформление субсидии. 
 
Источник:   Черниговская ОГА
 Тэги:  субсидии, новые правила, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.02 Общество Украинцы могут потерять право на получение субсидии: названы особые причины 28.01 Общество Выплаты субсидий в 2022 году могут приостановить многим украинцам - Минсоцполитки 12.08 Общество Очередные нормы начисления субсидий рассмотрели в Кабмине
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 