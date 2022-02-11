11.02.2022 13:06 Людмила Виниченко

Злоупотребление субсидиями: как украинцы обманывают государство

Как при оформлении субсидии украинцы часто обманывают государство, однако что делать тем, кто действительно не может самостоятельно оплатить коммунальные услуги.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Черниговскую областную государственную администрацию, во время прошлого отопительного периода более 3 млн домохозяйств получили право на социальную помощь от государства. Однако около 2-3% из них предоставили неверную информацию при заполнении документов.

Чаще всего соискатели субсидии подают неправильные данные о составе семьи или не сообщают о его изменении.

Одновременно с этим есть и те, кто утаивает информацию о совершенных покупках на сумму более 50 тыс гривен одномоментно (транспортных средств и другого имущества). Другие делают большие благотворительные взносы и взносы в статусные капиталы.

По результатам проверки получателей субсидий выяснилось, что 830 домохозяйств приобрели валюту в сумме почти на 140 млн долларов.

Однако тем, кто действительно нуждается в получении субсидии волноваться не стоит. Данные ситуации никак не повлияют на возможность оформления субсидий.

Напомним, в 2022 году большая часть украинцев сможет остаться без субсидии и помощи от государства. В Министерстве социальной политики хотят провести проверки соцвыплат.

Также стоит напомнить, что каждый украинец имеет возможность при помощи Единого государственного реестра получить информацию о начислении социальных выплат . Для этого необходимо указать свой адрес проживания и после этого станут доступны данные о выплатах субсидий, на какой срок и в каком объеме будет предоставляться материальная помощь. В свою очередь структурное подразделение социальной защиты граждан должно сообщить человеку о статусе рассмотрения его заявки на получение субсидии и какое решение было принято по ней. Данную информацию гражданин должен получить в течение трех дней со дня принятия решения.

Ранее мы сообщали о причинах, по которым украинцы могут потерять право на оформление субсидии.