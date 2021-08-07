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07.08.2021  16:30   

Игорь Терехов: Три рекорда! Харьков на Олимпиаде поставил три рекорда!

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы опубликовал пост. посвященный успеху харьковчанок на Олимпиаде.


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Как сообщает РЕДПОСТ, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил на своей странице в социальной сети Фейсбук пост, посвященный успеху харьковчанок на Олимпиаде 2020 в Токио:
 
"Три рекорда! Харьков на Олимпиаде поставил три рекорда!
    
Это немыслимо!
 
Только что в Токио наша сборная получила первую в истории медаль по командному артистическому плаванию!
 
Команда харьковчанок-победительниц: Влада и Марина Алексеевы, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Марта Федина и Анастасия Савчук. Вы превзошли все самые смелые ожидания! 
 
Три дня назад Марта и Анастасия уже завоевали историческую медаль в соревновании дуэтов.
 
А на прошлой неделе историческую победу в теннисе нам принесла Элина Свитолина.
 
Харьковские спортсменки на Олимпиаде трижды достигли исторических результатов!
 
Какой же восхитительный подарок вы сделали всей стране и родному Харькову - ко Дню города!
 
Мы любим вас! Мы восхищаемся вами! И мы ждём вас дома, чтобы выразить вам все те чувства, которые сейчас бушуют в наших сердцах!"
Тэги:  терехов, олимпиада 2020, харьков, синхронное плавание, теннис
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