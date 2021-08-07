Игорь Терехов: Три рекорда! Харьков на Олимпиаде поставил три рекорда!

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы опубликовал пост. посвященный успеху харьковчанок на Олимпиаде.
Звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко. Пусть только эта легкость вас не расслабляет – через день-другой от нее не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Под влиянием малоподвижного холодного фронта, 7 августа, в субботу, в Харьковской области предполагается неустойчивая, но жаркая погода.
7 августа во всём мире отмечают День собирания звёзд. Этот праздник посвящён звездопаду, самому романтическому явлению последнего летнего месяца. Многие люди верят, что если загадать желание на падающую звезду, то оно непременно сбудется. Главное — сделать это быстро, в то самое мгновение, когда на небе мелькнёт серебристая вспышка.
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