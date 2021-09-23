23.09.2021 16:00 Виталий Хиневич

Нападение на сотрудника полиции: в Харькове открыли уголовное производство

Во время исполнения служебных обязанностей на сотрудника полиции было совершено нападение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 22 сентября около 17:48 в полицию поступило сообщение об умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику патрульной полиции.

Правоохранительными органами было установлено, что потерпевший в пешем порядке прибыл на вызов о семейной ссоре. В процессии оформления административного протокола 36-летний безработный гражданин, ранее судимый, напал на полицейского, нанеся ему удары в лицо и по голове.

Факт о случившемся внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Напомним, сообщение о том , что мужчина ведет себя неподобающим образом, поступило в отделение полиции города Волчанск 7 августа около 15:28 от 22-летней жительницы Волчанска.