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23.09.2021  16:00   Виталий Хиневич

Нападение на сотрудника полиции: в Харькове открыли уголовное производство

Во время исполнения служебных обязанностей на сотрудника полиции было совершено нападение.

В Харькове напали на полицейского
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 22 сентября около 17:48 в полицию поступило сообщение об умышленном нанесении телесных повреждений сотруднику патрульной полиции.
 
Правоохранительными органами было установлено, что потерпевший в пешем порядке прибыл на вызов о семейной ссоре. В процессии оформления административного протокола 36-летний безработный гражданин, ранее судимый, напал на полицейского, нанеся ему удары в лицо и по голове. 
 
Факт о случившемся внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.
 
Напомним, сообщение о том , что мужчина ведет себя неподобающим образом, поступило в отделение полиции города  Волчанск 7 августа около 15:28 от 22-летней жительницы Волчанска.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, происшествие
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