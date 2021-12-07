07.12.2021 15:25 Яна Чернобай

Как стать мэром Харькова: Игорь Терехов поделился секретами успеха

В актовом зале национального университета городского хозяйства сегодня собрались юные жители Харькова, около 150 человек, а объединяет их одна заветная мечта - все они хотят стать мэром города.



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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , над реализацией своей мечты ребята упорно работают. Помимо учёбы, они посещают школу развития "Мэр города". И сегодня будущие лидеры и управленцы встретились с Игорем Тереховым. Мероприятие состоялось в рамках ежегодной акции приуроченной к Дню местного самоуправления.

Городской голова принял активное участие в увлекательной беседе с руководителями детских общественных организаций, школьными омбудсменами.

Эффективное управление мегаполисом, как воплотить в жизнь задуманные идеи - это то, что интересовало молодежь больше всего во время беседы с мэром Харькова.

"Самое главное, если ты что-то решил, сделай! Не бойся принимать решения. Обдумай и просчитай каждый шаг и реализовывай задуманное!"- таким был ответ Игоря Терехова.

В свою очередь Игоря Терехова интересовал взгляд молодежи на будущее Харькова. Ребята даже предложили своё виденье решения проблем современных громад. Они продемонстрировали мэру собственные проекты развития города, затронув разные направления. Проекты касались также безопасности и защиты прав учащихся, сохранения культурного наследия, окружающей среды, сферы информационных технологий.

Свои идеи ребята уже сегодня популяризируют среди ровесников в соцсетях, в том же Тик-Токе. Говорят, эта сеть сейчас наиболее популярна среди молодежи, поэтому именно там информация о проектах школы развития распространяется быстрее.

А чтобы такая знаковая встреча с мэром осталась в памяти школьников и истории Харькова, ребята подготовили своеобразную капсулу времени, запечатали её, и предложили Игорю Терехова открыть её вместе с ними 2030 году.

Школа развития для школьников «Мэр города» набирает обороты. С каждым годом, а существует с 2012 года, стать её участником хотят всё больше школьников. На сегодня среди ребят это одно из самых популярных и престижных мест проведения свободного времени.

Школа развития функционирует на базе Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова в сотрудничестве с Департаментом образования. На сегодня ребятам предлагается 15 разных направлений школы.

Всего обучением в школах развития охвачено около 1387 школьников с 5 по 11 классы. Самые активные - учащиеся 8-11 классов.

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