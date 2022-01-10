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10.01.2022  20:14   Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове дедушка организовал аварию на проспекте Гагарина (видео)

Появилось видео ДТП в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, во всемирной паутине появилась видеозапись момента ДТП на Гагарина. Во время движения пожилой мужчина на такси решил перестроиться, сделав это крайне неудачно. Он срезал задний бампер соседнему легковому авто. 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что родственники погибшего в  ДТП на Гагарина не верят результатам экспертизы.
  
Тэги:  дтп, авария, гагарина, харьков
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