ДТП: в Харькове дедушка организовал аварию на проспекте Гагарина (видео)

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Гороскоп на 10 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Сегодня востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: легкое увлечение способно перерасти в глубокое чувство.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 10 января В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночной снег утром ослабнет и вскоре закончится. Утром и днем ​​туман, видимость 200-500 метров. На дорогах гололедица.