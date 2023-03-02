Окупанти обстріляли більше двадцяти селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 21 селище Харківщини.
Читайте також: Росіяни намагаються розпалити нову пожежу в Європі - ГУР
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Комментариев: 0
Намагайтеся не пускати образи в серці – вони можуть залишити глибокий слід. Проте якщо зосередитися на позитивних моментах, день виявиться продуктивним.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Щорічно 2 березня відзначається Міжнародний день сірника – однією з незамінних речей та найважливіших елементів людського життя.
влажность:
давление:
ветер: