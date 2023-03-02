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02.03.2023  18:58   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли більше двадцяти селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 21 селище Харківщини.

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  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує підрозділи поблизу державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів Харківщини, серед яких: Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча. 
  • На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області;
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на кордоні з Харківщиною ворог встановлює протитанкові загородження.

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Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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