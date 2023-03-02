02.03.2023 18:31 Дмитро Колонєй

Компенсація за зруйноване житло: коли почнуться виплати

У парламенті Україні поінформували, коли почне діяти відповідний закон.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на канал 24, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк поінформувала, що зараз Закон щодо компенсації за зруйноване житло перебуває на підписі у голови Верховної Ради. Потім він відправиться на підпис до Президента.

Закон діятиме протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об'єкт знаходиться (знаходився).

Компенсація надаватиметься громадянам України, які є власниками такого майна, виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об'єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції. Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.

Пошкоджене майно відновлюватиметься виключно через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат - документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.

Виплати проводитимуть по черзі: військовослужбовцям, демобілізованим, багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю.

Наразі через Дію українці подали вже 335 тисяч заявок про пошкодження або руйнування житла. Обсяг заявлених руйнувань – майже 23 мільйони квадратних метрів. Найбільше заявок про руйнування в Донецькій, Харківській та Київській областях.



