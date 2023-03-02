02.03.2023 18:31 Дмитро Колонєй
Компенсація за зруйноване житло: коли почнуться виплати
У парламенті Україні поінформували, коли почне діяти відповідний закон.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на канал 24, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк поінформувала, що зараз Закон щодо компенсації за зруйноване житло перебуває на підписі у голови Верховної Ради. Потім він відправиться на підпис до Президента.
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Закон діятиме протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об'єкт знаходиться (знаходився).
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Компенсація надаватиметься громадянам України, які є власниками такого майна, виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об'єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції. Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.
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Пошкоджене майно відновлюватиметься виключно через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них.
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Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат - документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.
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Виплати проводитимуть по черзі: військовослужбовцям, демобілізованим, багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю.
Наразі через Дію українці подали вже 335 тисяч заявок про пошкодження або руйнування житла. Обсяг заявлених руйнувань – майже 23 мільйони квадратних метрів. Найбільше заявок про руйнування в Донецькій, Харківській та Київській областях.
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