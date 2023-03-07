07.03.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Фахівці попередили мешканців Харківщини про небезпечний мікс морепродуктів

Продукт був експортований з Литовської Республіки у замороженому вигляді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Повідомляється, що до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 18 лютого 2023 року №2023.1192 стосовно виявлення перевищення допустимого рівня кадмію в замороженому міксі морепродуктів.

Виробником є Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China), експортувався товар з Литовської Республіки (відправник: UAB «Plunges kooperatine prekyba», Lithuania) до України (одержувач: ТзОВ «ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА», вул. Солом’янська, 3, офіс 6, м. Київ, 03110, партія №22245, вага 7,900 т).

У разі виявлення вказаного вантажу в обігу оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected] ).



