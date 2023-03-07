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07.03.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

Фахівці попередили мешканців Харківщини про небезпечний мікс морепродуктів

Продукт був експортований з Литовської Республіки у замороженому вигляді.

морепродукти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Повідомляється, що до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 18 лютого 2023 року №2023.1192 стосовно виявлення перевищення допустимого рівня кадмію в замороженому міксі морепродуктів.
 
Виробником є Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China), експортувався товар з Литовської Республіки (відправник: UAB «Plunges kooperatine prekyba», Lithuania) до України (одержувач: ТзОВ «ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА», вул. Солом’янська, 3, офіс 6, м. Київ, 03110, партія №22245, вага 7,900 т).
 
У разі виявлення вказаного вантажу в обігу оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected]).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що якість джерельної води перевірили у Харкові.
 

Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харків, медицина, морепродукти
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