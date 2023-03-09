    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Після ракетної атаки Харків лідирує по падінню інтернет-трафіка
09.03.2023  11:35   Рита Парфенова

Після ракетної атаки Харків лідирує по падінню інтернет-трафіка

Після масованої ракетної атаки по Харкову інтернет-трафік впав на 75%.

Після масованої ракетної атаки по Харкову інтернет-трафік впав на 75%.

Про це повідомляє з РЕДПОСТ посиланням на компанію Netblocks, що відстежує кібербезпеку та зв'язок у всьому світі.

Проти ночі 9 березня військові рф іздійсними масовану ракетну атаку по всій Україні, після чого інтернет-зв'язок впав у багатьох містах — Харкові, Одесі, Миколаєві, Житомирі.

«Дані показують значне зниження підключення до Інтернету в багатьох регіонах України після масштабних російських ракетних атак сьогодні вранці. Головним чином через аварійне відключення електроенергії з наступним швидким відновленням, — йдеться у повідомленні.

Проте у Харкові досі інтернет-трафік залишається на рівні 25%.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у разі відсутності електроенергії чи мобільного зв’язку жителі області отримають оперативну інформацію по радіо.
 


Источник:   Netblocks
 Тэги:  інтернет, харків, ракетна атака
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.02 Суспільство У Харкові Укртелеком надав зони для безкоштовного користування Wi-Fi
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 