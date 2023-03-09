Після ракетної атаки Харків лідирує по падінню інтернет-трафіка

Після масованої ракетної атаки по Харкову інтернет-трафік впав на 75%.
Про це повідомляє з РЕДПОСТ посиланням на компанію Netblocks, що відстежує кібербезпеку та зв'язок у всьому світі.
Проти ночі 9 березня військові рф іздійсними масовану ракетну атаку по всій Україні, після чого інтернет-зв'язок впав у багатьох містах — Харкові, Одесі, Миколаєві, Житомирі.
«Дані показують значне зниження підключення до Інтернету в багатьох регіонах України після масштабних російських ракетних атак сьогодні вранці. Головним чином через аварійне відключення електроенергії з наступним швидким відновленням, — йдеться у повідомленні.
Проте у Харкові досі інтернет-трафік залишається на рівні 25%.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у разі відсутності електроенергії чи мобільного зв’язку жителі області отримають оперативну інформацію по радіо.
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