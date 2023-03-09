09.03.2023 11:35 Рита Парфенова

Після ракетної атаки Харків лідирує по падінню інтернет-трафіка

Після масованої ракетної атаки по Харкову інтернет-трафік впав на 75%.





Про це повідомляє з РЕДПОСТ посиланням на компанію Netblocks, що відстежує кібербезпеку та зв'язок у всьому світі.



Проти ночі 9 березня військові рф іздійсними масовану ракетну атаку по всій Україні, після чого інтернет-зв'язок впав у багатьох містах — Харкові, Одесі, Миколаєві, Житомирі.



«Дані показують значне зниження підключення до Інтернету в багатьох регіонах України після масштабних російських ракетних атак сьогодні вранці. Головним чином через аварійне відключення електроенергії з наступним швидким відновленням, — йдеться у повідомленні.



Проте у Харкові досі інтернет-трафік залишається на рівні 25%.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у разі відсутності електроенергії чи мобільного зв’язку жителі області отримають оперативну інформацію по радіо.





