Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 1900 дітей.
Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 25 хлопчиків та 19 дівчаток, у тому числі одна двійня - хлопчик та дівчинка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.
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Дивний день, коли жити з людьми буде легше, ніж звичайно. Тож якщо хочете з кимось домовитися, знайти вирішення проблеми, варто зробити це саме сьогодні.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
День народження Тараса Шевченко відзначають тисячі шанувальників творчості поета, філософа та просвітителя.
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