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09.03.2023  11:59   Рита Парфенова

Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 1900 дітей.

немовля
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За минулий тиждень, з 2 по 8 березня 2023 року, у Харкові народилося 44 дитини.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 25 хлопчиків та 19 дівчаток, у тому числі одна двійня - хлопчик та дівчинка. 

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.


Источник:   ХМР
 Тэги:  діти, народилося, харків
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