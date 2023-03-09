09.03.2023 11:59 Рита Парфенова

Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 1900 дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За минулий тиждень, з 2 по 8 березня 2023 року, у Харкові народилося 44 дитини.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 25 хлопчиків та 19 дівчаток, у тому числі одна двійня - хлопчик та дівчинка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.



