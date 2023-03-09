Дорожній рух у Харкові регулюють патрульні

На складних ділянках доріг міста Харкова патрульні посилено контролюють рух.
За необхідності на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом патрульні здійснюють ручне регулювання. Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів.
«У разі, якщо ви стали очевидцем ускладнень дорожнього руху, повідомляйте на лінію 102», – звертаються правоохоронці.
Раніше РЕДПОСТ. писав, що через ракетну атаку у Харкові сталися зміни у русі міського транспорту.
Комментариев: 0
Дивний день, коли жити з людьми буде легше, ніж звичайно. Тож якщо хочете з кимось домовитися, знайти вирішення проблеми, варто зробити це саме сьогодні.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
День народження Тараса Шевченко відзначають тисячі шанувальників творчості поета, філософа та просвітителя.
влажность:
давление:
ветер: