09.03.2023 12:33 Рита Парфенова

Дорожній рух у Харкові регулюють патрульні

На складних ділянках доріг міста Харкова патрульні посилено контролюють рух.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію.

За необхідності на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом патрульні здійснюють ручне регулювання. Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів.



«У разі, якщо ви стали очевидцем ускладнень дорожнього руху, повідомляйте на лінію 102», – звертаються правоохоронці.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що через ракетну атаку у Харкові сталися зміни у русі міського транспорту.



